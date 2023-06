Reformatorisch lesboek keurt slavernij niet expliciet af

Op zo’n honderd reformatorische basisscholen wordt een lesboek gebruikt met een uitleg van de Bijbel waarmee slavernij goedgekeurd zou kunnen worden. De distributeur gaat bekijken of er iets moet worden veranderd .

Het gaat om het veelgebruikte Namen en feiten, een lesmethode over bijbelkennis voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het Nederlands Dagblad kwam dit lesboek op het spoor in een onderzoek naar bijbeluitleg omtrent slavernij in leermethodes en kinderbijbels.

In kerken en op scholen werd lange tijd geleerd dat de Bijbel slavernij goedkeurt. In 2013 beleed de Raad van Kerken hiervoor schuld. Reformatorische kerken zijn daar niet bij aangesloten.

Boek werd in 2020 ‘opgefrist’

Namen en feiten stamt uit 1957. Op initiatief van de reformatorische school Eben-Haëzer in Oud-Beijerland werd in 2020 een ‘opgefriste’ versie op de markt gebracht.

Docenten en de distributeur, de educatieve poot van de reformatorische onderwijsinstelling Driestar, stonden bij de herziening volgens Driestar-bestuurder Jan Kloosterman stil bij het verhaal van Cham. Kerken vonden daarin jarenlang de legitimatie voor slavernij.

Cham werd vervloekt door zijn vader Noach. Volgens de oude bijbeluitleg gingen zijn nakomelingen in Afrika en Azië wonen, en de kinderen van zijn broers in Europa. De vloek zou inhouden dat de nakomelingen van Cham de kinderen van zijn broers zouden moeten dienen.

De vloek van Cham

De meeste theologen leggen dit verhaal anders uit en het is ook geen uitgemaakte zaak dat Afrika en Azië worden bedoeld. In Namen en feiten wordt dat wel aangehouden. En het juiste antwoord op de vraag wat de vloek van Cham inhoudt, is volgens dit lesboek dat zijn nakomelingen zijn broers Sem en Jafet moeten dienen.

Volgens Kloosterman wil dat niet zeggen dat leerlingen wordt geleerd dat slavernij gerechtvaardigd is. “Wij hebben niet beoogd een relatie met slavernij en vervloekte volken te leggen en dat willen wij ook niet. Je hoeft het er ook niet in te lezen.”

Leerlingen meer context bieden

Niettemin wil hij kijken of de tekst bij een herziening over een paar jaar veranderd moet worden. “Wij leren van dit soort signalen en daar moeten wij op reflecteren.” Waar dat toe leidt, kan hij nog niet zeggen, maar in elk geval lijkt het hem goed als leerlingen meer over de context wordt verteld.

In de nieuwe uitgave van 2020 is wel het n-woord geschrapt. De afstammelingen van Cham werden in de oude versie ‘negers’ genoemd. Kloosterman: “Dat is een scheldwoord geworden, en daar willen we niet aan meedoen”.

Lees ook:

Het gesprek over slavernij komt in de kerk moeizaam op gang. ‘Mensen zeggen: dat is iets van Amsterdam’

De gezamenlijke kerken hebben tien jaar geleden wel excuses gemaakt voor hun rol bij de slavernij, maar sindsdien is het stil gebleven. Te stil, vinden ze in Zwolle en in Amsterdam. ‘Dit geluid móet in de kerk klinken.’