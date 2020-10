Refokerken gaan niet zomaar terug naar dertig

“Ik weet nog niet hoe we het gaan invullen, maar dertig is wel erg beperkt”, zegt Henk Morren, scriba van de gereformeerde gemeente in Nederland in Barneveld. Daar is plek voor 3000 mensen, afgelopen zondag was dat teruggebracht tot 500. De kerkeraad heeft nog niet beslist of dit zo blijft, dat doet het kerkbestuur later deze week.

Bij het begin van de coronacrisis in maart waren er ook in deze reformatorische kerk in Barneveld diensten met een paar mensen, en luisterde de gemeente mee via de kerktelefoon. Daar wil Morren niet zomaar naar terug. De situatie is nu anders, zegt de scriba: “Het maatwerk past goed, en we hebben er moeite mee dat nu weer overboord te gooien.”

In de spoedwet voor de coronamaatregelen is er een uitzondering gemaakt voor kerken. Premier Rutte riep kerkbesturen dinsdag op daar geen gebruik van te maken. “Niet alles hoeft, wat mag.” Het overgrote deel van de kerken doet dat al niet, en is recentelijk teruggegaan naar dertig. De weerstand komt met name uit de orthodox-protestantse hoek. Daar kwamen ook afgelopen zondag nog honderden mensen samen.

Na overleg met minister Grapperhaus van justitie herhaalden de kerken het advies van vorige week maandag, zich voorlopig aan de dertig te houden. Vrijdag hadden zij wat meer ruimte gekregen, maar gelet op de gedeeltelijke lockdown adviseert de kerkenkoepel Contact in Overheidszaken nu weer dringend met ten hoogste dertig samen te komen.

Dominee A. C. Uitslag, predikant in de christelijke gereformeerde kerk in Urk, is het ‘van harte eens’ met de uitspraak van Rutte dat niet alles hoeft wat formeel mag. Maar dat betekent voor hem niet dat ook zijn gemeente zondag teruggaat naar dertig. “We willen niet het maximale, we zijn al afgeschaald”, zegt hij over zijn kerk. Daar is plaats voor duizend mensen, afgelopen zondag waren er rond de tweehonderd. “We zeggen niet direct: we laten het maatwerk los. Daar moet een reden voor zijn.” De gedeeltelijke lockdown die Rutte afkondigde is wel een reden opnieuw te kijken, maar de grootte van het kerkgebouw en de plaatselijke situatie op Urk met betrekking tot het aantal besmettingen tellen voor hem ook zeer zwaar.

