Refo-zuil brokkelt af door wantrouwen. ‘We zijn gereduceerd tot gifmengers’

Tijdens de jaarlijkse conferentie van het Biblebelt-netwerk in Gouda werd zaterdag openlijk getwijfeld aan het voortbestaan van de reformatorische zuil. Steef de Bruijn, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad (RD), spreekt over ‘degeneratie van de zuil’. Historicus Fred van Lieburg constateert dat er grote spanningen zijn binnen de zuil, ‘voor zover je daar nog over kunt spreken.’

De conferentie werd gehouden in De Driestar, de hogeschool van de bevindelijk gereformeerden, zoals zij ook een eigen politieke partij hebben, de SGP, een eigen krant, het RD, en tal van andere organisaties op reformatorische basis.

Een bijl aan de wortel

De reformatorische is nog de enige tak van de verzuiling, het kenmerk van een groot deel van de vorige eeuw waarin het maatschappelijk leven was ingedeeld naar levensovertuiging: katholiek, protestant, socialistisch, liberaal. Restanten ervan zijn er nog, maar als samenhangend complex van gezin, kerk, school, politiek etc. zijn deze zuilen verdwenen.

En ook de reformatorische zuil is aan het wankelen. Cultuursocioloog Anneke Pons-de Wit ziet het ‘zuildenken’ onder jongeren tussen 20 en 40 jaar oud verdwijnen. Zij doet onderzoek naar de motieven van jonge refo’s die vaccinaties tegen corona weigeren. Haar onderzoek is nog niet af, maar haar voorlopige conclusie is dat slechts een deel van hen religieuze motieven aanvoert om zich niet te laten inenten.

Bij de andere groep zijn geloofsoverwegingen helemaal niet aan de orde. Deze refo-jongeren vertrouwen erop dat hun lichaam wel bestand is tegen het virus, of zij wantrouwen instituties, de overheid net zo goed als het RIVM. Zij laten zich leiden door individuele vrijheid en zelfbepaling, aldus Pons-De Wit. En dat is de bijl aan de wortel van het reformatorisch denken.

Minister moest ‘opgeknoopt’ worden

Deze jongeren komen niet aan hun trekken in het Reformatorisch Dagblad, concludeert De Wits collega-onderzoeker Hidde Slotboom. Hooguit vinden ze in het RD weleens een opiniestuk van hun gading. Bij de hoofdredactie moeten ze volgens Slotboom niet zijn. In de commentaren laat de hoofdredactie de beslissing om te vaccineren over aan het geweten van de lezers, al moeten zij dat wel doen ‘voor het aangezicht van God’.

RD-hoofdredacteur Steef de Bruijn merkt dat zijn lezers steeds zelfbewuster en mondiger worden. Dat uiten zij soms op een manier die hem grote zorgen baart. ‘Als we vinden dat een journalist moet oprotten, dan gooien we hem in de goot’, hoort hij een refo-jongere in een podcast zeggen over een verslaggever in Lunteren die met auto en al door een shovel in de sloot werd gegooid. En een directeur van een reformatorische basisschool vertelde De Bruijn dat de kinderen ten tijde van het boerenprotest met hun trekkertjes naar school kwamen, en onder elkaar zeiden ‘dat minister Van der Wal opgeknoopt moet worden’.

Het verontrust De Bruijn, maar het verbaast hem niet. Corona en stikstof zorgen ook grote onrust onder zijn lezers. Zij uiten zich in een taal die hij in zijn hele carrière van 26 jaar bij het RD nog niet eerder is tegengekomen. “We zijn gereduceerd tot gifmengers en kankergezwellen”, vat hij de reacties samen.

Politiek wakkert vuur aan

Corona is volgens hem ‘de wissel’ geweest die de onderlinge tegenstellingen blootlegt. Wantrouwen ten opzichte van de overheid ziet hij heel sterk bij zijn lezers, op de sociale media worden zij bevestigd in hun mening, en ‘ze komen eerder met een tekst van Forum voor Democratie dan met een passage uit de Bijbel’. Aansluiting bij de seculiere meerderheid ligt dan meer voor de hand dan met de eigen reformatorische geloofsgenoten, zo analyseert De Bruijn.

Dat wantrouwen tegenover de overheid komt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop ook tegen als hij het land ingaat. Hij begrijpt het: “Ze hebben gelijk. Mensen worden gemangeld door de overheid.”

Met die stelling voedt het Kamerlid in de ogen van historicus Van Lieburg het anti-overheidsentiment in de samenleving. Van Lieburg vindt juist dát heel zorgelijk.

