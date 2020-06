‘Rappen, zo moeilijk is dat niet/Als je maar zegt: Jezus verlaat me niet’. Poolse zusters rappen voor het goede doel

In april startten Poolse rappers de actie #hot16Challenge2 om geld in te zamelen voor medische zorg aan coronapatiënten. Ze riepen landgenoten op binnen drie dagen een nummer van zestien maten op te nemen en iemand anders uit te dagen hetzelfde te doen. Een ketting-rap dus.

De actie bracht inmiddels al zo’n 1 miljoen euro op. Zelfs de Poolse president Andrzej Duda deed mee. Ook enkele kloosters en zelfs een enkele bisschop meldden zich met een zelfgemaakte rap. Zo ook de zusters van het heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid in Krakau.

“Yo yo yo!”, begint een zuster de Poolstalige rap. De website kro-ncrv.nl/katholiek zorgde voor een passende Nederlandse vertaling van de rest: ‘Rappen, zo moeilijk is dat niet/Als je maar zegt: Jezus verlaat me niet/Met mondkapjes hebben wij’t helemaal gehad/Maar de genade worden we nooit meer zat’. Zuster Emanuela Gemza laat weten dat dit een uitgelezen kans is om te evangeliseren. “Ik denk dat de Heilige Geest ons hielp met de woorden en de melodie.”

Ondertussen konden de Zusters van de Presentatie – ook uit Krakau - niet achterblijven. Onder begeleiding van een drumcomputer, een kleine xylofoon en sambaballen roepen drie zusters in hun rap de luisteraars op ‘hun Calvarie-ritmes te leren'. Zuster Wanda Putyra van deze congregatie, die gewoonlijk het orgel bespeelt en zich gespecialiseerd heeft in Bach, is helemaal voor het rappen gewonnen, vertelt ze aan Catholic News Service. “Het is echt een kunstvorm en we hebben allemaal respect gekregen voor de artiesten die deze muziek maken.”

