Rabbijn haalt bakzeil, Spinozakenner toch welkom in synagoge

Joseph Serfaty, rabbijn van de Amsterdamse gemeenschap, had zich de woede op de hals gehaald door Spinozaspecialist Yitzhak Melamed de toegang tot zijn snoge weigeren.

Het bestuur van de orthodox-joodse gemeente wist van niets en was onaangenaam verrast. Het heeft, aldus een verklaring op de website, zijn rabbijn nu een ‘waarschuwing’ gegeven. Het “gaat werkelijk alle perken te buiten om namens onze gemeente naar buiten te treden en daarbij ook nog eens iemand ‘persona non grata’ te verklaren. Bovendien, en belangrijker, valt dit niet onder de bevoegdheid van het rabbinaat”.

Wetenschapper Melamed, zelf een orthodoxe jood, wilde een documentaire maken over filosoof Spinoza en vroeg opnamen te mogen maken in de gebouwen van de gemeente die Spinoza in 1656 had geëxcommuniceerd. Serfaty had dat verzoek afgewezen. Hij verweet Melamed daarbij een ‘aanslag’ te plegen op de identiteit van de geloofsgemeenschap en weigerde hem als persona non grata de toegang tot de gebouwen. De beheerder van het complex zei gisteren dat de rabbijn daar helemaal niet over ging en vond diens brief ‘onacceptabel’.

Dat vindt het bestuur ook. Het laat weten dat Melamed welkom is, “zoals elke bezoeker, ongeacht zijn of haar achtergrond en/of overtuiging”.

Serfaty heeft inmiddels excuses aangeboden. Pikant detail is dat ook opperrabbijn Toledano een afwijzingsbrief aan Melamed blijkt te hebben gestuurd, maar zonder hem tot ongewenst persoon te verklaren. Of Toledano ook berispt is, is niet duidelijk.

Lees ook:

Amsterdamse synagoge weert Joodse Spinozakenner

De banvloek die Spinoza in 1656 heeft getroffen, is nog altijd van kracht. Daarom verklaarde rabbijn Serfaty wetenschapper Melamed, die een documentaire wilde maken over Spinoza, tot persona nog grata. Dat kwam de rabbijn binnen en buiten Joods Nederland op veel kritiek te staan. ‘Dit is middeleeuws.’