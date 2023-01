Raad van State raadt verbod op ‘homogenezing’ af

De Raad van State heeft bezwaar tegen een verbod op ‘homogenezing’. Zowel in de Tweede als de Eerste Kamer was een meerderheid vorig jaar voorstander van een initiatiefwet die activiteiten ‘gericht op het veranderen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid, genderidentiteit en genderexpressie’ moet verbieden.

Maandag maakte de Raad van State, het belangrijkste juridische adviesorgaan van de regering, een negatief advies bekend over het wetsvoorstel. Een van de problemen die de raad heeft met het wetsvoorstel, is dat het te weinig toevoegt aan het bestaande strafrecht. Voor de zwaardere conversiepraktijken, zoals homogenezing van kinderen, die de initiatiefnemers strafbaar willen maken, voegt het wetsvoorstel onvoldoende toe, aldus de Raad. Mishandeling en dwang zijn namelijk al strafbaar.

In strijd met grondrechten

Een meerderheid van de Kamer wil niet alleen op het uitvoeren, maar ook op het aanbieden van conversiepraktijken een verbod. De Raad noemt dit ‘in strijd met grondrechten’. Ook vreest de Raad voor ‘averechtse neveneffecten’ als de overheid veranderingen tot wil stand brengen in de gemeenschappen waar homogenezing voorkomt. Handhaving zou bovendien in de praktijk moeilijk zijn.

Voorstanders van het verbod op homogenezing voorzagen deze problemen al, maar hoopten dat de wet in ieder geval een signaal zou afgeven. Daarnaast zouden de nadelen niet opwegen tegen de schade die conversietherapie veroorzaakt. De Raad van State begrijpt de wens om acceptatie te bevorderen en kwetsbare mensen te beschermen, maar noemt het geven van een signaal ‘onvoldoende reden om een strafbaarstelling in te voeren’.

Het wetsvoorstel was een initiatief van VVD en D66. PvdA, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren dienden de initiatiefwet mee in. Het kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie sprak ook welwillend over een verbod op conversiepraktijken, maar kwam er niet zelf mee. Het kabinet zei eerder ‘met interesse’ te kijken naar initiatieven vanuit de Tweede Kamer.

Lees ook:

‘Homogenezing’ verbieden, hoe zinvol is dat?

Vanuit de Tweede Kamer komen plannen ‘homogenezing’ te verbieden. Ook volgens de initiatiefnemers, D66 en VVD, wordt handhaving ‘een uitdaging’. Is een wettelijk verbod daarom zinloos?