Protest in gereformeerd-vrijgemaakte kerk: ‘Geen vrouwen in de kerkeraad en op de kansel’

In de behoudende gereformeerd-vrijgemaakte kerk is een actie gaande tegen de mogelijkheid voor vrouwen om dominee te worden of lid van de kerkeraad. Zo’n duizend gelovigen roepen het landelijke kerkbestuur op terug te komen van zijn beslissing van drie jaar geleden om vrouwen toe te laten tot kansel en kerkeraad. Zij missen daarvoor bijbelse argumenten.

Het besluit van de synode zorgt voor verdeeldheid in dit kerkgenootschap van rond de 115.000 leden. Van de ruim 260 plaatselijke gemeenten hebben er 23 het landelijk bestuur gevraagd het besluit terug te draaien.

Vrouwenstandpunt

De werkgroep van verontruste leden, verenigd in ‘Bezinning man, vrouw en ambt’, roept de synode op zich opnieuw te beraden. “Het belangrijkste is dat de Bijbel meer moet spreken”, zegt werkgroeplid Syta de Graaff-Hoekstra. In het appèl dat individuele leden tot eind december kunnen tekenen, schrijft de werkgroep dat het synodebesluit ‘een sterk gevoel van vervreemding’ heeft doen ontstaan. Zij vindt dat een ‘grondige confrontatie’ ontbreekt met de ‘bijbelse gegevens’ dat de vrouw het ambt niet past. De brief verwijst naar zusterkerken elders op de wereld, waar vrouwen ook geen kerk mogen leiden. De Canadian Reformed Churches hebben in mei de banden verbroken met de Nederlandse vrijgemaakten, vanwege het vrouwenstandpunt.

De bezwaarden vormen een kleine minderheid, maar De Graaff benadrukt dat getallen niet alles zeggen; ze hoort ook bijval van mensen die zelf geen actie ondernemen. Net als anderen, ziet ze vrijgemaakten overstappen naar orthodoxe kerken waar de vrouw nog wél wordt geweerd uit het ambt. Tegelijkertijd is er in tweederde van de gemeenten nu ruimte voor vrouwelijke ouderlingen en diakenen en is in Dronten voor het eerst een vrouwelijke dominee voorgegaan.

Christelijk-gereformeerd

Het besluit van de synode heeft ook te maken met de aanstaande fusie met de Nederlands-gereformeerde kerk. Dit kleinere kerkgenootschap is in 1967 uit de vrijgemaakte kerk gestapt. Het is minder behoudend en kent vrouwen al jaren een gelijkwaardige positie toe. De besprekingen om weer samen te gaan zijn in volle gang; er is al een concept-kerkorde geschreven. Nederlands-gereformeerden zouden het niet accepteren de klok weer terug te moeten draaien.

De Nederlands-gereformeerden en de vrijgemaakten werken lokaal ook nogal eens samen met de christelijke gereformeerde kerken. Ook daar is discussie over de positie van de vrouw in de kerk. Vanuit de synode is er een verbod op de vrouw in kerkeraad en op de kansel. Een aantal lokale kerken negeert die landelijke lijn en laat toch vrouwen toe in de kerkeraad. Op de vergadering in januari vergadert de top van de christelijk-gereformeerden verder over de kwestie die deze kerk in crisis-achtige sferen brengt.

