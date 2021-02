Priester Valkering wil pastorie niet uit

Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft nu een deurwaarder ingeschakeld, maar Valkering wil niet wijken.

Pierre Valkering was jarenlang pastoor van de Vredeskerk in Amsterdam-Zuid. In maart 2019 publiceerde hij bij gelegenheid van zijn 25-jarig priesterjubileum een autobiografisch boek, waarin hij openhartig vertelde over zijn homoseksualiteit, over darkrooms en zijn pornoverslaving. Het boek met de titel Ontkleed niet naakt staan viel helemaal verkeerd bij de toenmalige bisschop van Haarlem-Amsterdam, Jos Punt, die Valkering schorste als priester en ontsloeg als pastoor van de Vredeskerk omdat hij zich niet aan de celibaatsverplichting had gehouden. Valkering ging hiertegen in beroep bij het Vaticaan dat het bisdom uiteindelijk in het voorjaar van 2020 gelijk gaf. Het ontslag werd door paus Franciscus persoonlijk bekrachtigd.

Ruim een half jaar jaar later woont Valkering nog altijd in de pastorie van de Vredeskerk, tot groot ongenoegen van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Op 21 juli 2020 verzocht het bisdom hem om – nu zijn ontslag als pastoor definitief was - de pastorie uiterlijk op 15 november 2020 te verlaten. Dit verzoek werd in oktober van het vorig jaar nog eens herhaald. Maar Valkering bleef zitten waar hij zat.

Deurwaarder

Het bisdom stapte vervolgens naar de voorzieningenrechter in Amsterdam. Die gaf het bisdom eind december gelijk en droeg Valkering en een medebewoner op om binnen zes weken te vertrekken. Die termijn loopt morgen af. In een verklaring, die vandaag werd gepubliceerd, spreekt het bisdom de hoop uit dat de priester ‘tijdig aan deze uitspraak van de rechter gevolg wil geven zodat het niet nodig zal zijn om dit door een deurwaarder te laten effectueren’.

Volgens de huidige bisschop van Haarlem-Amsterdam, Jan Hendriks, kent deze zaak alleen maar verliezers. Hij benadrukt dat het bisdom er alles aan heeft gedaan om de uitzetting te voorkomen en zich steeds zeer clement heeft opgesteld. “Maar wanneer iemand zich blijft verzetten tegen onvermijdelijke consequenties van persoonlijke keuzes om een eigen weg te gaan die niet strookt met de voorschriften van onze Kerk, dan is zoiets op een zeker moment niet meer vol te houden. “

Valkering blijft zich verzetten tegen de uitzetting. Hij is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter, maar desondanks staat morgen om elf uur de gerechtsdeurwaarder op de stoep. Daarom is hij met hulp van vrijwilligers toch maar alvast begonnen met inpakken. Parochianen die met Valkering sympathiseren hebben bij de pastorie spandoeken opgehangen met teksten als ‘Na 25 jaar bij ’t vuil’ en ‘Bisdom bedriegt Vaticaan.’

Lasterlijk

Zelf wil Valkering nu niets zeggen. Uit een persbericht dat op de site van de Gaykrant te lezen is, blijkt dat zijn weigering uit de pastorie te vertrekken een protest is tegen de kerkelijke rechtsgang in zijn zaak. “Het bisdom heeft bij ‘Rome’ als argument in die zaak namelijk een melding door een parochiaan ingebracht over verondersteld grensoverschrijdend gedrag van Valkering van november 2018. Valkering heeft zich daarover bij Rome niet kunnen verdedigen.” Valkering noemt de beschuldiging ‘lasterlijk’ en weigert te verhuizen zolang deze kwestie speelt. Het bisdom Haarlem-Amsterdam zegt in een reactie hierop dat de melding van overschrijdende gedrag geen enkele rol heeft gespeeld bij het ontslag van Valkering.

Blijft over de vraag waarom het bisdom het hoger beroep niet heeft afgewacht alvorens tot uitzetting over te gaan. “Het hoger beroep heeft geen opschortende werking”, zegt een woordvoerder. “Je kunt ook een bodemprocedure gaan voeren, maar dan ben je twee jaar verder. Al met al heeft Pierre Valkering ruim anderhalf jaar in die pastorie gezeten zonder pastoor te zijn. Er is andere woonruimte voor hem gehuurd. Hij kan vandaag naar de makelaar gaan om de sleutels af te halen.”

Lees ook:

Pierre Valkering, de priester die mens werd

Deze week kwam de Amsterdamse priester Pierre Valkering (58) uit de kast. En hoe. Hij schreef een boek over zijn leven, over homosauna’s, darkrooms en een pornoverslaving. Hij werd afgelopen maandag geschorst, maar is niet van plan zijn boordje af te leggen.



.