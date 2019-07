Priester Pierre Valkering is ontslagen bij de Amsterdamse Vredeskerk

Het bisdom Haarlem vatte de actie van de priester op als een weigering om het celibaat te houden, en schorste hem. Op verzoek van bisschop Jos Punt ging Valkering een bezinningsperiode in.

Zondag kregen de parochianen van de Vredeskerk een brief met de mededeling dat de priester zijn taken daar definitief moet neerleggen. Valkering kan nog tegen het ontslag in beroep gaan. Zijn priesterambt raakt hij niet kwijt. En als hij ‘begeleiding’ accepteert, zou hij eventueel ergens anders benoemd kunnen worden, meldt een woordvoerder van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Schijnheiligheid in de kerk

De priester wilde eerlijk zijn over zijn eigen seksualiteit, en de schijnheiligheid in de kerk aan de orde stellen. Daartoe is hij geïnspireerd door het onderzoek van de Franse socioloog Frédéric Martel. Die stelt dat vier op de vijf prelaten in het Vaticaan een homoseksueel dubbelleven leiden. Valkering noemt dat ‘ziek’. Hij denkt dat het beter is om de werkelijkheid recht te doen, ‘al is die minder ideaal’.

Valkering vertelt in zijn boek ‘Ontkleed niet naakt staan’ dan ook openhartig over zijn bezoeken aan homosauna’s en darkrooms. En over zijn eerdere pornoverslaving, die hij met het boek ‘op miraculeuze wijze’ van zich afschreef.

In een interview met deze krant zei hij dat hij het celibaat in zijn leven als ‘groeiproces’ zag. “Mijn boek is een verslag daarvan, van wat ik in al die jaren heb doorgemaakt. Zestien jaar geleden alweer ontmoette ik Jasper, in de sauna. Toen is dat saunabezoek gestopt. Daar taal ik niet meer naar. Ik vind dat ik nu eigenlijk heel celibatair leef. En best al lang.”

Onrust in de parochie

De onduidelijkheid van de situatie rond Valkering heeft voor onrust gezorgd in de parochie. Daar heerst verdeeldheid over de kwestie. Niet over het feit dat de priester op mannen valt. Wel over het feit dat de priester relaties had en darkrooms en homosauna’s bezocht. Zo raadde de 81-jarige Vredeskerkganger Frank Lobo de priester begin april in deze krant aan om ‘afstand te nemen van het duivelse in jezelf’. “Nee, de duivel bestaat niet, maar het kwaad wel: dat zit in ieder van ons.”

Andere kerkgangers staan juist pal achter de priester. Er zijn 355 handtekeningen aangeboden aan de bisschop, van mensen die betrokken zijn bij de parochie. “Wij willen dat onze priester blijft”, zegt de actieve Vredeskerkganger Alex van der Bijl (75). “Jammer genoeg heeft het bisdom hier niets mee gedaan.”

Eerlijkheid gestraft

Ook Loes van Luijk, die les geeft aan vluchtelingen, en lid is van het koor in de Vredeskerk, hoopt dat de priester blijft. Ze is heel bedroefd over het ontslag. Zij had geen enkel probleem met Valkerings boek, en ook niet met zijn seksuele escapades. “Ik heb het opgevat als een soort biecht. En nu blijf ik toch achter met het gevoel dat eerlijkheid wordt gestraft.” Van een protestactie heeft ze nog niets gehoord, zegt Van Luijk. “Maar als die er komt sluit ik me natuurlijk aan.”

Of de priester in beroep gaat is nog niet duidelijk: op dit moment is hij op vakantie en niet bereikbaar voor commentaar.

