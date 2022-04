Priester Hildo Bos betreurt de scheuring in zijn kerk. ‘Ik weet niet of ik ooit Rusland nog in kom’

De Russisch-orthodoxe parochie in Amsterdam maakte zich ruim een maand geleden los van het Patriarchaat van Moskou vanwege de steun van patriarch Kirill voor de inval in Oekraïne. Dat leidde tot veel tumult. Voor het eerst doet priester Hildo Bos zijn verhaal. ‘Dit was voor mij de juiste keuze.’

Op donderdag 24 februari zat Hildo Bos in de tolkencabine bij een internationale organisatie. Nog maar een paar uur eerder was Rusland het buurland Oekraïne binnengevallen. Naast priester is Bos ook simultaantolk Russisch-Engels en Russisch-Nederlands. Juist die ochtend moest hij tolken in besprekingen met beide landen die nu in oorlog waren. “Het was een krankzinnig toeval.”

Bos zag net als veel anderen de oorlog aankomen en hij wist ook dat de parochie van de Heilige Nicolaas van Myra in Amsterdam, waar hij als priester werkt, eronder zou gaan lijden. “In die dagen na de inval heb ik van veel Oekraïense parochianen de biecht afgenomen. Het was net alsof ik met kokend water werd overgoten. De intensiteit van hun gevoelens, van pijn, van wanhoop en haat. Vreselijk. En dan de radeloosheid van veel Russen na de inval, die ook allemaal dingen zagen gebeuren en opeens geen geld naar hun moeder in Moskou konden sturen. Ik had als priester nog nooit zoiets intens meegemaakt.”

Maar het zou allemaal nog veel intenser worden. Toen bleek dat patriarch Kirill van Moskou geen afstand nam van de invasie – en vervolgens ook steun uitsprak voor het handelen van de Russische overheid en strijdkrachten, besloten Bos en de andere vier geestelijken van de Nikolaas van Myraparochie de naam van het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk niet meer te noemen in de liturgie. Dat was wel het gebruik. In Russische chatgroeps werd al snel gesproken over ‘die stomme priesters in Amsterdam’ en de toegangspoort van de kerk werd besmeurd met het Z-teken dat wordt gebruikt als symbool en steunbetuiging voor het Russische leger en de invasie van het buurland. Een Oekraïense man bedreigde mensen in de kerk en sloeg een raam in. De diensten in de kerk werden tot nader order opgeschort en met de politie werd gesproken over beveiliging.

Het oog van de storm

Op 12 maart maakten de geestelijken van de Nikolaas van Myraparochie bekend vanwege de opstelling van Kirill te breken met het patriarchaat van Moskou en zich aan te sluiten bij het oecumenisch patriarchaat van Constantinopel. Twee weken later gingen de parochianen tijdens een parochievergadering in meerderheid akkoord met deze beslissing. Bos stond toen al een paar weken in het oog van de storm. “In vredestijd probeer je jezelf als christen te trainen om in tijden van oorlog het juiste morele en spirituele kompas te hebben. Ik had een diep besef dat ik mijn kinderen weer in de ogen kon kijken omdat dit voor mij de juiste keuze was. Dat was zo evident voor mij.”

Het gesprek met Bos vindt plaats in de doopkapel van de kerk, een op zichzelf staande ruimte. In een andere ruimte praten op hetzelfde moment voor- en tegenstanders van de beslissing om als parochie het patriarchaat van Moskou te verlaten met elkaar. Zelf is Bos niet bij het gesprek. Bewust niet. “Wij houden als geestelijken afstand.”

Vorige week kreeg de parochie een brief van een advocaat die zei namens een groep tegenstemmers te spreken. De beslissing om met Moskou te breken had in de parochievergadering geen tweederdemeerderheid gehaald en was in hun ogen dus niet geldig. De tegenstanders wilden de sleutel van de kerk en eisten dat de diensten voortaan gedaan werden door priesters die wel trouw waren aan de patriarch van Moskou en diens vertegenwoordiger in ons land, aartsbisschop Elisey van Den Haag. “Onze parochie is vormgegeven als een Nederlandse vereniging”, zegt Bos. “Daar hebben wij bewust voor gekozen. Dat betekent dat wij onze keuze moesten voorleggen aan de gemeenschap. Daarnaast moesten de statuten van de parochie worden bijgesteld. Beide voorstellen kregen ruim 60 procent van de stemmen. Net geen tweederdemeerderheid. We zitten nu in een soort juridische patstelling. Daarom hebben we dit gesprek voorgesteld. Het laatste wat je wilt, is dat wij als gelovigen elkaar bevechten in de rechtbank.”

Boze parochianen

Ondertussen wordt Bos nog vrijwel dagelijks bestookt door een groepje boze parochianen. Ook zijn vrouw, kleindochter van Russische ballingen uit 1917, wordt in de parochievete betrokken. “Voor het secretariaat waren de haatberichten enorm belastend.”

Het begon bij Bos (53) allemaal in 1990 toen hij zich in het dorp Vnuto, zo’n vijf uur rijden ten oosten van Sint-Petersbrug, bekeerde tot het orthodoxe christendom en besloot lid te worden van de Russisch-orthodoxe kerk. “Mijn moeder zei tegen me: ‘Ik heb jou in mijn armen gehouden toen je gedoopt werd. Laat je dat nu allemaal achter?’ Ik legde haar uit dat ik besloten had mij te bekeren tot de orthodoxie omdat ik nergens anders het onzichtbare Goddelijke mysterie zo intens kon ervaren. Maar ik verloochen mijn wortels niet, verzekerde ik haar.”

Hij werd tot diaken gewijd en later, in 2009, tot priester. Bos werkte toen al in de Amsterdamse Heilige Nikolaas van Myra-parochie die in 1974 was opgericht en in 2005 onderdak vond in een voormalige rooms-katholieke kerk in de Jordaan. “Onze kerk is altijd een gemeenschap geweest waarin ruimte was voor een scala aan mensen. Er waren parochianen van wie ik wist dat je met hen niet over politiek moest praten, maar die heel integer waren in biecht en geloofsleven, wier kinderen ik heb gedoopt. Mensen die ik respecteer en van wie ik houd. Voor sommigen van hen ben ik nu een soort verrader. Ze hadden een beeld van mij, en opeens voldeed ik daar niet meer aan. Ik denk dat veel van de agressie die wij als geestelijken nu meemaken liefde is die in haat is omgeslagen, alsof je partner je heeft bedrogen. En ik ben degene in hun ogen die overspel heeft gepleegd. Terwijl ik misschien wel de meest ‘Russische’ van de geestelijken hier ben.”

Intimiderend

Bos was ook secretaris van het aartsbisdom Den Haag waar de parochie van de Heilige Nicolaas van Myra onder viel. Zijn verhouding met aartsbisschop Elisey, de vertegenwoordiger van patriarch Kirill, was goed. Maar ook dat veranderde drastisch nadat Bos en de andere geestelijken hadden besloten de naam van Kirill niet meer te noemen in de eredienst. Op de eerstvolgende zondag kregen ze onverwacht bezoek van Elisey, die met een diplomatieke auto naar de parochie kwam. In de dienst riep hij op tot excuses van de Amsterdamse geestelijken. Na de dienst zei hij tijdens een lunch ‘dat zowel het patriarchaat als het ministerie van buitenlandse zaken in Moskou zich zorgen maken’ over de kerk. Bos nu: “Het was intimiderend.“

Het was in de dagen daarna dat Bos besefte hoe bang hij eigenlijk was. Op een middag hadden zijn twee kinderen tegelijk een lekke band. “Opeens begon ik te zweten en dacht: ‘Het zal toch niet zo zijn…?’ Het was niet zo, het was puur toeval. Maar het toonde wel hoe bang ik was.”

Misschien was het wel dezelfde angst als priesters van de vervolgde kerk in de Sovjet-Unie hadden. Altijd uitkijken wat je doet en wat je zegt. De staat keek mee. Die angst is weer terug. Veel priesters in Rusland (en Wit-Rusland) die een petitie tegen patriarch Kirill vanwege zijn standpunten over de oorlog in Oekraïne hebben ondertekend, zitten in de problemen. Ze worden geschorst of ontslagen. Sommigen zijn het land ontvlucht.

Ook de geestelijkheid van Amsterdam ervoer druk. “De aartsbisschop dreigde met ontslag van onze rector (het hoofd van de parochie, red.). De avond voor de parochievergadering zijn wij door hem op non-actief gesteld en losgemaakt van de parochie, hoewel wij toen al onder een andere bisschop vielen. Hij was zelf trouwens ook bij die vergadering, met zijn collega uit België. In de nacht erna kwam er weer een oekaze. Hij had zichzelf tot nieuwe rector van de parochie benoemd en kondigde aan nieuwe geestelijken te gaan benoemen. De kerkenraad heeft dit geweigerd en vervolgens aan het patriarchaat van Constantinopel gevraagd om de parochie op te nemen. Dat is meteen gebeurd. Maar Moskou heeft ons nog niet losgelaten.”

Zwaard

Het is even stil. Bos schenkt nog een glas water in. Van tevoren heeft hij gezegd dat hij tegen het interview opzag. “Voor mij gaat het niet om goede en slechte mensen, om daders en slachtoffers. De oorlog heeft een zwaard gedreven door een liefdevolle gemeenschap. Deze scheuring voelt voor mij als een amputatie. Van dierbare mensen uit de kerk en van een dierbaar land. Door mijn stellingname moet ik maar afwachten of ik ooit Rusland nog in kom. Ik ben Russische vrienden kwijtgeraakt en ik ga er nog meer kwijtraken.”

Een van de redenen om als parochie bij het patriarchaat van Moskou te horen, vertelt Bos, was destijds om solidair te zijn met de vervolgde kerk tijdens het communistisch bewind, maar ook om een band te hebben met de levende kerk in het Rusland van nu. “De media zien vaak alleen maar Poetin die een kaarsje opsteekt in de kerk of officiële uitspraken, maar dat is lang niet het hele verhaal. Er zijn de afgelopen dertig jaar zoveel mooie dingen in de Russische kerk gebeurd. Dingen waar wij in Nederland nog van kunnen leren, als het gaat om gemeenschapsleven of zorg voor verslaafden. Zij inspireerden ons, en ook was onze parochie voor velen in Rusland een bron van hoop. Onze band met die bruisende gemeenschappen dreigt nu verloren te gaan.”

In de Nikolaas van Myra-gemeenschap gebeuren trouwens ook weer mooie dingen. Twee Russen meldden zich bij de parochie; ze wilden zich juist in deze kerk laten dopen. Verder gingen afgelopen weekend de kerkdeuren van de Nikolaas van Myra weer open voor alle gelovigen. “We hadden een volle kerk en het was ontzettend ontroerend om weer samen te zijn. Er waren particuliere bewakers, we hielden zelf een oogje in het zeil en de politie was ook op de hoogte. Het was best eng, maar we waren er weer.”

De orthodoxe kerken volgen een andere paaskalender, bij hen is het pas volgende week zondag Pasen. “Mijn Veertigdagentijd was waardeloos. Het vasten ging moeilijk. Eten is een goed middel tegen stress. Alle diensten waren afgelast en we waren alleen maar bezig te overleven. Maar als we diensten nu kunnen blijven houden, dan verwacht ik dat we Pasen goed kunnen vieren en dat dit bijdraagt aan verzoening binnen de parochie.”

En dan is er nog dat Goddelijke mysterie, ooit de reden voor Bos om zich te bekeren tot het orthodoxe christendom. “Dat mysterie is de afgelopen weken niet groter of kleiner geworden. Wij gelovigen worden beproefd op ons vermogen dat mysterie niet alleen hier in de kerk te zien, maar ook in datgene wat ons daarbuiten overkomt. In het verhaal van deze oorlog hebben wij te maken met existentiële vragen van goed en kwaad. Het is mogelijk om nee te zeggen tegen het kwaad en daarbij toch niet af te glijden tot harteloze haat. Als je kerk en wereld loskoppelt, verloochen je het evangelie. In die dagen dat ik moest beslissen of ik wel of niet vaarwel moest zeggen tegen het patriarchaat van Moskou, stond ik onder enorme druk, maar was ik ook rustig. Ik beleefde het mysterie intenser dan ooit.”

Lees ook:

Russisch-orthodoxe kerkleden in Amsterdam besluiten tot breuk met Moskou

Een ruime meerderheid van de parochianen van de Russisch-orthodoxe kerk in Amsterdam besluit te breken met patriarch Kirill in Moskou.

Wat doet de Russisch-orthodoxe kerk nog in de Wereldraad van Kerken?

De Russisch-orthodoxe kerk steunt het regime van de Russische president Poetin. Moet ze daarom uit de Wereldraad van Kerken gezet worden? Of is het verbreken van de banden de makkelijkste weg? Twee visies.