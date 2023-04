Presentatie liederen van Barnard,dat móet met veel zang

Een vader van woorden, van taal, van taalgrapjes: zo kenden de kinderen van Willem Barnard hem. “Hij was één en al taal en poëzie, hij bedacht ter plekke dichtregels over wat hij zag en meemaakte”, zei zijn jongste dochter Marieke zondag bij de ontvangst van het eerste exemplaar In wind en vuur, drie dikke pillen met alle 352 liederen van Barnard (1920-2010), met uitgebreide toelichtingen en analyses.

De redactie onder voorzitterschap van Gerda van de Haar hoefde niet lang na te denken hoe ze de presentatie in zou vullen. Niet met veel toespraken, zei ze, wel met zang, veel zang. Zeventig van zijn liederen zijn opgenomen in het Liedboek, een bundel waaruit in veel protestantse kerken wordt gezongen. Van alle auteurs leverde hij daarvoor de meeste teksten.

Het accent op zang leek een goede keus; de Sint-Gertrudiskathedraal zat zondagmiddag bomvol. Onder begeleiding van gelegenheidskoor Cantores Barnardi zongen honderden mensen liederen van Barnard. Soms samen, soms afwisselend met het koor of mannen en vrouwen apart. Dat was geheel in de geest van de kerklieddichter. Hij introduceerde deze beurtzang al in de jaren vijftig, toen deze vorm in protestantse kerken nog werd gezien als ‘raar’ en ‘rooms’.

De liederen werden afgewisseld met het voorlezen van gedichten, die Barnard publiceerde onder de schuilnaam Guillaume van der Graft. Hij wordt soms gerekend tot de Vijftigers, met Lucebert en Gerrit Kouwenaar als voormannen. Maar vanwege zijn verbondenheid met de kerk werd hij niet helemaal op waarde geschat, zei zijn dochter Renata daarover eerder in Trouw.

Barnard was gemeentepredikant in Hardenberg en Rozendaal. De kinderen hóefden niet naar de kerk, zei dochter Marieke zondagmiddag. Maar ze gingen af en toe toch. “En dan zagen we een beweeglijke vader op de preekstoel.” Barnard was hervormd, maar werd later ook oud-katholiek – vandaar de presentatie van zijn werk in de oudkatholieke kathedraal.

Op zijn vroege reizen naar Engeland werd de theoloog zeer geïnspireerd door de liturgie van de Anglicaanse kerk. In Nederland komt de oudkatholieke kerk het dichtst bij deze wereldkerk. Aartsbisschop Justin Welby kan de drie boeken dan ook in zijn brievenbus in Canterbury verwachten, zei hoofdredacteur Van de Haar.

In In wind en vuur is ook de nieuwe versie van het Jeruzalemlied opgenomen. In dit lied uit 1960 sprak Barnard van ‘negers’ die optrekken met hun loftrompet. In de nieuwe tekst is dit destijds gebruikelijke woord geschrapt en wordt het ‘Hoor! Gospelzang, trompetgeschal.’ Overigens, reeds in de jaren vijftig had Barnard kritiek op Zwarte Piet. Volgens zijn kinderen en kenners eens te meer het bewijs dat elke spoor van racisme hem vreemd was.

In vuur en wind. Gerda van de Haar en Klaas Touwen (red.). Uitgeverij Skandalon; 2022 blz., €169,-

