Prediker rekent af met vrouwonvriendelijke, nare oom

In kwaadsappige momenten kan je als man zomaar een flard uit het bijbelboek Prediker te binnen schieten. Dat de dood erg is, maar nog veel bitterder de vrouw, met haar handen als boeien en een hart als een fuik. En dat rechtschapen mensen zeldzaam zijn, maar dat dat dus nooit een vrouw is.

Zoiets kan een (mannelijke) lezer van de aanstaande Nieuwe Bijbelvertaling 2021 nog steeds verzuchten, maar hij vindt de Prediker niet meer aan zijn kant. De taal in de NBV21 is wat veranderd – ‘rechtschapen’ heet tegenwoordig ‘werkelijk een mens’. Maar veel belangrijker is dat de vrouwenhatende taal die Prediker sinds mensenheugenis heeft uitgeslagen, niet meer als diens visie wordt gepresenteerd. De nare oom die Prediker altijd was, met z’n gescheld op vrouwen, is van rol gewisseld. Vanaf woensdag rekent Prediker met ooms chagrijn af.

In het NBV21-themanummer van Met andere woorden, een uitgave van het Nederlands Bijbel­genoot­schap, legt oudtestamenticus Jaap van Dorp het haarfijn uit. Volgens de jongste exegetische inzichten keert Prediker zich tegen de traditionele wijsheid met haar vrouwonvriendelijke praatjes. Prediker zegt nu dat je altijd hoort over vrouwen die bitterder zijn dan de dood, dat ze je in hun valstrik lokken en dat er geen vrouw ‘werkelijk mens’ zou zijn, om daar tegenover te stellen: ‘maar ik zag dat nooit bevestigd’. Prediker is vanaf 2021 dus niet misogyn meer. Een optimistische toon slaat hij trouwens ook nu niet aan over het mensdom, maar zijn kritiek is zogezegd genderneutraal geworden. ‘Dat vreselijke mens’ is veranderd in ‘die ­vreselijke mens’.

Academische stammenstrijd

Wat doet een pandemie met de ethiek? Dat is geen rare vraag. Dat een aantal academische ­filosofen wilde nadenken over mogelijke antwoorden op die vraag evenmin. En dat ze hem voorleggen aan een ethicus van wereldformaat zal evenmin ­iemand verontrusten.

Toch was het een dubbeltje op z’n kant of de Zoom-ontmoeting rond ‘pandemic ethics’ afgelopen week wel door zou gaan, bericht hoogleraar rechtsfilosofie Brian Leiter op zijn blog Leiter Report. Want die vermaarde ethicus heet Peter Singer, en dan gaan de alarmbellen af op oppassende Amerikaanse universiteiten.

Een academische stammenstrijd ontbrandde. De voorstanders kwamen uit de faculteit wijsbegeerte van Rhodes College. De oppositie kwam van antropologen, sociologen en Afrikastudies van dezelfde universiteit. De laatsten stuurden een brief om Singer met zijn ‘weerzinwekkende opvattingen over de waarde van mensen’ te weren – Singer slaat een mens niet per se hoger aan dan een dier. Dat veroorzaakt ‘echt geweld’, dus je gaat met zo iemand niet in debat, aldus de brief, want daarmee geef je hem een podium, en de erkenning als expert. Bovendien, aldus de tegenstanders, het zou studenten van elkaar vervreemden en racisme bevorderen.

De Zoom-sessie ging uiteindelijk gewoon door, de filosofen zwichtten niet. Wat bracht Singer daarin te berde over de ethiek in tijden van een pandemie? “Overheden kijken in de coronacrisis te veel naar het redden van levens en te weinig naar het redden van levensjaren.”

Dat is geen schokkende opvatting van de ethicus. Die sommige lezers misschien bekend voorkomt, want het citaat stond tijdens de eerste lockdown in Trouw. Deze krant is nog niet getroffen door de stammenstrijd die omstreden denkers als Singer dreigt te treffen.

