Predikanten niet te spreken over oproep niet over stikstof te preken. ‘Ik laat me niet de mond snoeren’

Klimaat, vluchtelingen, armoede: het zijn allemaal hele ingewikkelde onderwerpen, maar nooit werd dominees gevraagd die thema’s te mijden in de preek. Dat ze nu wel worden opgeroepen op de kansel over stikstof te zwijgen, heeft de Amstelveense predikant Werner Pieterse bijzonder geërgerd.

‘Preek niet over stikstof en vier andere adviezen’, stond er deze maand boven een artikel in de nieuwsbrief van Pieterses kerk, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De oproep komt van het Christen Contact Agrarisch, een organisatie voor christenen verbonden met de agrarische sector. “Het vraagstuk is veel te ingewikkeld”, motiveert beleidsmedewerker Wiggele Oosterhoff zijn verzoek aan dominees. “Roep elkaar op om lief te hebben, zoals Jezus ons liefheeft. Dat is de essentie van het evangelie”, zegt hij.

Predikant Pieterse schreef een boze brief aan Trouw. “Waarom alleen zwijgen over stikstof?” vraagt hij zich af. “Alsof dat het enige probleem is dat ingewikkeld is, verdeeldheid zaait, getwitter uitlokt.” Dan weet hij er nog wel een paar: klimaat, vluchtelingen. “En misschien moeten we Jezus ook maar laten: zo ingewikkeld.”

Pieterse zag het stuk bij de PKN prominent op de site staan. Ook daaruit leidt hij af dat de oproep ondersteund wordt door de landelijke leiding van de kerk.

Een woordvoerster van de PKN haast zich te zeggen dat de oproep niet het standpunt van het landelijk kerkbestuur verwoordt. Sowieso onthoudt het bestuur zich van preekadviezen: “Dat is iets van vroeger, de verantwoordelijkheid voor de preek ligt bij de predikant.”

Ze vindt het niet meer dan logisch dat er ook op de site van de PKN aandacht is voor Christen Contact Agrarisch. Daar zijn, zegt ze, veel christelijke boeren lid van, dus ook leden van de PKN. Aan het artikel vanuit de agrarische sector moet volgens haar niet meer gewicht worden toegekend dan aan andere stukken in de nieuwsbrief. En die gaan, zegt ze, net zo goed over duurzaamheid, natuur, groene kerken.

‘Niet geschikt voor een preek’

Douwe Hiemstra van de PKN-werkgroep Kerken en Landbouw zou dominees niet willen vragen te zwijgen over stikstof. Maar het thema lijkt hem niet geschikt voor een preek: “Als er een dominee is die er een goede preek over kan houden, ben ik de laatste om te zeggen dat hij dat niet moet doen. Maar er zijn maar heel weinig mensen die weten waar het over gaat.”

Hiemstra, in het dagelijks leven landbouwadviseur, waarschuwt dat dominees moeten oppassen voor preken die ‘escalerend’ werken, in die zin dat ze boeren en anderen tegen elkaar opzetten.

“Mensen zitten niet te wachten op polariserende opmerkingen vanaf de kansel, in die zin snap ik de oproep om te zwijgen over stikstof”, beaamt Leendert Plug, predikant in de hervormde PKN-gemeente in Barneveld, middenin de Gelderse Vallei.

Plug heeft veel boeren onder zijn gemeenteleden en ook dat maakt dat hij zich nog niet heeft uitgelaten over ‘het stikstof-verhaal’. Maar dat bepaalt hij zelf, dat hoeft een ander niet te doen voor hem: “Ik vind het heel raar dat me wordt gevraagd over een onderwerp te zwijgen. Ik laat me niet de mond snoeren.”

Overigens was ook de Amstelveense dominee Pieterse niet van plan over stikstof te gaan preken. Hij heeft het komende zondag over Srebrenica. “Ja, ook heel ingewikkeld.”

