Predikant in Beiroet: ‘Het is een dag van nationale rouw, maar ook van solidariteit’

Waar was u toen de explosie plaatsvond?

“Wij waren thuis, een kilometer of zeven buiten de stad. We hebben hier al heel wat explosies meegemaakt, maar dit was wel van een andere categorie. Ik heb nog nooit zoiets luids gehoord.”

Bent u persoonlijk getroffen?

“Gelukkig is ons gezin ongedeerd. Een paar mensen in onze kennissenkring zijn wel gewond, net als een paar van mijn studenten.”

Hoe is de sfeer in de stad?

“Verslagenheid overheerst. Overal hoor je het gerinkel van glas dat wordt opgeveegd. De afgelopen nacht hebben mensen de hele nacht rondgereden op zoek naar medische zorg, want de ziekenhuizen konden de stroom niet aan. Aan de andere kant zie je ook een zekere solidariteit ontstaan, ook tussen bevolkingsgroepen die van nature niet zo gauw bij elkaar over de vloer zouden gaan. Dat doen ze nu wel, buren zoeken elkaar op en vragen hoe ze kunnen helpen. In zo’n rampsituatie gaat het om medemenselijkheid, het maakt niet uit tot welke groep je behoort. Je merkt het ook op de radio, daar worden liedjes gedraaid die daarbij passen. Dat is wel mooi. Het is een dag van nationale rouw, maar ook van solidariteit.”

Wilbert van Saane en zijn gezin. Beeld Wilbert van Saane

Kent u de wijk Achrafieh, die het hardst is getroffen, goed?

“Ja, ik kwam er vaak. Het was een redelijk welgestelde wijk. Maar ook de wijken die iets oostelijker liggen, de armere wijken, zijn zwaar getroffen. Voor hen is dit een dubbele klap. Er was al een economische crisis, heel veel mensen zijn in de afgelopen maanden hun baan verloren of hebben geen volledig salaris uitbetaald gekregen. De Libanese pond is aan het devalueren. Nu krijgen ze dit erbovenop.”

U bent ook in dienst van Kerk in Actie. Wat doen zij om te helpen?

“Ook voor de explosie waren we al bezig met armoedebestrijding, door de economische crisis. De kerken hebben hier een paar dagen nodig om de eerste rommel op te ruimen. Daarna moeten ze de getroffen gezinnen gaan ondersteunen. We proberen ook christelijke scholen in de lucht te houden. Ouders hadden al moeite om het lesgeld op te brengen, dat zal nu nog moeilijker worden. En dan is er ook nog het gevaar van honger. Een van de grote zorgpunten is de vraag of er genoeg brood is in de komende periode, omdat de graansilo’s zijn vernietigd. Die stonden in het havengebied, naast de plek van de explosie.

“Wat ik zelf vooral kan doen is het goede nieuws van God blijven vertellen, dat er hoop is, ook in deze omstandigheden.”

