Predikant biedt excuses aan voor preek over The Great Reset

De protestantse predikant Paul Visser heeft excuses aangeboden voor zijn massaal bekeken en door complotdenkers omarmde preek. In die preek van vorige maand vervlocht Visser het bijbelboek Openbaring met complotgedachten over The Great Reset (een plan van het World Economic Forum om de wereldeconomie weer op te bouwen na covid, dat algauw werd gekaapt door complotdenkers) en de manier waarop de pandemie wordt bestreden.

In de preek – die zeer soepel zijn weg vond in kringen van complotdenkers – suggereerde Visser dat zo’n nieuwe wereldorde in de Bijbel is voorspeld en hij vergeleek die wereldorde met ‘het beest’ dat in Openbaring wordt beschreven. “Als je niet zo denkt en doet als het beest heeft bedacht, dan word je uitgeplugd.” En: “Er zijn al mensen uitgeplugd omdat ze anders dachten over covid”.

Excuses

“Waar mijn preek vormen van complotdenken in de kaart heeft gespeeld, betreur ik dat zeer en ik neem daar bij deze afstand van”, zegt Visser in een dinsdag verspreide verklaring. “Als ik de suggestie heb gewekt dat we de ernst van Covid-19 kunnen bagatelliseren: dat was allerminst mijn bedoeling. Daarom bied ik mijn excuses aan, aan iedereen die deze preek pijn, verwarring of anderszins schade heeft berokkend. Ik trek er lering uit.”

Visser hield de preek op 10 oktober in Middelburg. Binnen een paar dagen was de opname van de preek – vanwege de pandemie worden heel veel kerkdiensten tegenwoordig via YouTube uitgezonden – tienduizenden keren bekeken. Complotdenkers schaarden zich achter Visser, Thierry Baudet twitterde er instemmend over en topmodel Doutzen Kroes prees de preek aan via Instagram. Daardoor werd de preek uiteindelijk door honderdduizenden mensen gezien.

Speculatieve theorieën

“Ik besteedde te uitgebreid aandacht aan allerlei speculatieve theorieën, met een soms onzorgvuldige woordkeus (...)”, zegt Visser nu. “De preek voedde op bepaalde momenten sterker angst en verwarring, dan dat ze de gemeente plaatste in de vrijheid en de vreugde van het van-Christus-zijn.”

De verklaring van dinsdag stelde Visser op samen met zijn collega’s bij de missionaire organisatie IZB. Naast zijn werk als predikant voor een protestantse gemeente in Den Haag is Visser een dag per week voor de IZB werkzaam. “Het was een pijnlijke ervaring: hij deed een poging om de Bijbel uit te leggen, vanuit het verlangen om God en zijn gemeente in deze tijd te dienen, maar moest kort daarna constateren dat het tegendeel is bereikt”, aldus de verklaring.

