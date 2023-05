Politieke jongeren demonstreren in een slaapzak tegen ‘inhumaan’ Ter Apel

Woensdagavond zetten ruim zeventig jongeren hun tenten op in Ter Apel, uit protest tegen het asielbeleid van het kabinet. Op initiatief van Perspectief, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, en verschillende christelijke hulporganisaties, demonstreren jongvolwassenen tegen de ‘inhumane situatie’ in het aanmeldcentrum voor vluchtelingen. Asielzoekers dreigen er opnieuw buiten te moeten slapen, omdat de opvang tekortschiet. De jongerenorganisaties van D66 en de PvdD haken aan in Ter Apel.

‘Nooit meer buiten slapen’

De jongeren richten zich in een pamflet rechtstreeks tot het kabinet. Volgens hen is de situatie veroorzaakt door ‘politieke onwil en bestuurlijk onvermogen’. Behalve de jongerenorganisaties van de PvdA en GroenLinks hebben ook de jongerenorganisaties van drie kabinetspartijen het document ondertekend: van de ChristenUnie, het CDA en D66.

Vorig jaar sliepen honderden asielzoekers, onder wie kinderen, gedwongen buiten het Groningse asielzoekerscentrum door een gebrek aan opvangplaatsen. Dit jaar dreigt een vergelijkbare situatie te ontstaan. De vreemdelingenpolitie in het aanmeldcentrum, die asielzoekers identificeert en registreert, verwacht 120 aanvragen per dag aan te kunnen. Het kabinet voorziet dat er deze zomer dagelijks tussen de 140 en 170 aanvragen zullen binnenkomen.

In de aanklacht valt te lezen dat het ‘onbestaanbaar is dat het nu weer aankomt op crisis- en noodoplossingen’. Volgens de jongerenorganisaties laat de opvang van Oekraïense vluchtelingen zien dat waar een wil is, ook een weg is. ‘Het kan en mag niet zo zijn dat Nederland twee jaar achter elkaar vluchtelingen niet humaan kan opvangen.’

Het pamflet kwam er op initiatief van Perspectief en het christelijke netwerk Micha Nederland. Ook de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en tientallen christelijke hulporganisaties hebben hun handtekening onder het document gezet.

Geen woorden, maar daden

Om hun woorden kracht bij te zetten, gaan enkele demonstranten namens de deelnemende organisaties in de nacht van woensdag op donderdag in tenten voor het azc in Ter Apel overnachten. Ook Jens Mostert, voorzitter van Perspectief, doet mee. “We willen zichtbaar maken waar het kabinet op aanstuurt, en zo symbolisch het probleem blootstellen.”

Een maand geleden zei premier Rutte dat hij niet kan garanderen dat er dit jaar geen mensen buiten zouden moeten slapen. “Hij zei dat heel luchtig”, zegt Mostert. Uit verontwaardiging daarover tekenden ze de aanklacht op en organiseerden deze protestactie. “Wij vinden dat dit absoluut niet mag gebeuren in een rijk land als Nederland.”

Tot nu toe hebben zich ruim zeventig demonstranten aangemeld. Voor de actie is een vergunning aangevraagd.

Lees ook:

Vreemdelingenpolitie kan groeiend aantal asielzoekers in Ter Apel niet aan. De vreemdelingenpolitie is, een jaar na de eerste buitenslapers in Ter Apel, opnieuw een flessenhals in het asielsysteem. Topdrukte kunnen ze niet aan.

Hoe staatssecretaris Eric van der Burg de moed verliest in de asielcrisis. ‘Wat is zijn visie?’ De altijd optimistische staatssecretaris Eric van der Burg dacht bij aanvang van zijn termijn de asielcrisis snel vlot te kunnen trekken. Maar zelfs hij wordt narrig van hoe alles op dit dossier vastzit.