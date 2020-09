Plots kwam het schaamhaar van Jezus tevoorschijn op dit schilderij. ‘Echt de spectaculairste restauratie ooit’

Jezus is eeuwenlang afgebeeld als witte man, terwijl hij eigenlijk een donkere man was, berichtte deze krant zaterdag. Het Utrechtse museum Catharijneconvent neemt komende week weer een ander aspect van het lichaam van Jezus onder de loep: zijn oksel- en schaamhaar.

Vanaf dinsdag kunnen bezoekers van het museum live meekijken bij de restauratie van een verwaarloosd schilderij van de kruisiging van Jezus uit 1425, dat een paar jaar geleden bij toeval in het museumdepot werd ontdekt. Het werd gemaakt door de Meester van de Bewening van Christus in Lindau. Op het eerste gezicht is het een traditioneel beeld: we zien een witte, gekruisigde Jezus met aan de voet van het kruis Maria en de apostel Johannes. Op het lichaam van Jezus zijn vooral bloeddruppeltjes te zien, maar wie goed kijkt, ziet ook een plukje haar boven de lendendoek en bij zijn oksels.

De kruisiging van Jezus, door de Meester van de Bewening van Christus te Lindau. Beeld Museum Catharijneconvent

De afgelopen tijd is het altaarstuk gerestaureerd en geretoucheerd, na de eerste schoonmaakbeurt kwamen de haren pas goed aan het licht. Komende week legt de restaurateur de laatste hand aan het schilderij. “Dit is echt de spectaculairste restauratie die we ooit in het museum hebben laten doen”, zei conservator Annabel Dijkema tegen RTV Utrecht. De beharingsdetails maken het schilderij extra bijzonder, zegt de conservator. “En dan vooral het schaamhaar en het haar rond de tepels. Heel fijn en heel gedetailleerd getekend.”

De beharing zat er volgens Dijkema niet zomaar: “In de Middeleeuwen werd Jezus soms, ook door de allergrootste kunstenaars, afgebeeld met schaam- en okselhaar. Dat was echt niet banaal, want daarmee wilden ze onderstrepen dat Jezus een echt mens was. Een mens van vlees en bloed, met alles erop en eraan, en dus ook haar.”

