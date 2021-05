PKN suggereert aparte diensten voor gevaccineerden

Naast de gewone viering op zondag, kunnen kerken van de Protestantse Kerk in Nederland tijdelijk een extra kerkdienst gaan houden voor mensen die gevaccineerd zijn. Met deze suggestie heeft het landelijk bestuur van de PKN met name ingeënte ouderen op het oog die de zondagse viering en persoonlijke contacten erg missen.

“Dit is geen advies, we zeggen niet: doe het. Het is een overweging, een handreiking”, zegt een voorlichter van de PKN over het recente bericht van het dagelijks bestuur aan kerkenraden. Voorzichtigheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor de kerkleden en de samenleving staan bij de kerk naar eigen zeggen voorop. Daarom geldt ook bij aparte diensten voor gevaccineerden het maximum dat nu wordt geadviseerd: dertig mensen, en bij grotere kerkgebouwen ten hoogste 10 procent van het aantal plekken. En al zijn ze ingeënt, ook bij de extra dienst moeten de kerkgangers zich aan de afstands- en hygiëneregels houden. Bovendien is de suggestie alleen bedoeld voor deze fase van de corona-epidemie, aldus de woordvoerder.

Eredienst en gastvrijheid

Niettemin is deze mogelijkheid wel een nieuwe stap naar een soepeler regime, in elk geval binnen de PKN. Het landelijk bestuur komt met de extra kerkdienst na vragen van plaatselijke kerken hoe ze zich moeten verhouden tot de nieuwe werkelijkheid, waarin steeds meer mensen geprikt zijn. Zij willen bijvoorbeeld weten of ze kerkgangers moeten gaan vragen of ze negatief getest zijn, of al een vaccin hebben gekregen.

Het landelijk bestuur – dat trouwens niks kan voorschrijven – raadt het af zulke voorwaarden te stellen aan kerkbezoek. “Mensen wel of niet toelaten op basis van een test- of vaccinatiebewijs lijkt niet goed te passen bij de essentie van kerk-zijn”, schrijft de projectgroep. Tot die essentie rekent zij de eredienst en gastvrijheid: “Jezus sloot geen mensen buiten”. Ook ‘voelt het niet goed’ om onderscheid te maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.

Een aparte dienst alleen voor ingeënte mensen kan een uitweg zijn voor die dilemma’s, aldus de speciale projectgroep, die zich heeft laten adviseren door twee ethici. Zij zien dat vooral als een tegemoetkoming aan ouderen. Die zijn, voor zover ze dat willen, inmiddels grotendeels gevaccineerd. En zij hebben, schrijft het bestuur, ‘misschien meer dan anderen’ door corona te lijden onder eenzaamheid, verlies van dierbaren en gemis aan contacten.

Geen uitsluiting, maar insluiting

Ook bij zo’n extra viering adviseert het bestuur geen bewijs te vragen dat iemand is ingeënt, maar uit te gaan van vertrouwen. “Zij die gevaccineerd zijn, lopen nauwelijks risico op besmetting, zij die niet gevaccineerd kunnen worden of dat niet willen, nemen een persoonlijk, weloverwogen besluit en risico.”

Het bestuur heeft niet het idee dat nog niet ingeënte kerkgangers door zo’n extra dienst worden benadeeld. Integendeel: “We benadelen niemand, maar geven gevaccineerden extra mogelijkheden. Na een periode die voor hen als extra moeilijk gekenmerkt kan worden, gunnen we hun dat van harte. Hiermee sluit je dus geen mensen uit, maar steeds meer mensen in.”

In de praktijk zal de extra dienst vooral een overweging zijn voor gemeentes met veel jonge mensen. In vergrijsde gemeenschappen ligt de optie om ook nog eens aparte vieringen te houden voor gevaccineerden minder voor de hand, bevestigt de woordvoerder. Een extra dienst is trouwens ook afhankelijk van de agenda van de predikant. Die moet wel tijd hebben voor de tweede viering.

Lees ook:

Ook na lockdown beweegt de kerk richting thuis: ‘Laten we hopen dat dit groot wordt’

Ook kerken staan voor de vraag hoe ze verdergaan na de pandemie. Ervan uitgaan dat de mensen wel weer komen, is geen optie.‘We moeten naar de mensen.’

PKN: ‘Kerkdiensten kunnen weer, met maximaal dertig mensen en beperkte zang’

Het landelijk bestuur van de Protestantse Kerk versoepelt de adviezen voor kerkelijke gemeenten. Ze kunnen naast de voorganger en organist weer maximaal dertig bezoekers toelaten. Ook zingen wordt opnieuw mogelijk, zij het beperkt tot ten hoogste vier voorzangers.