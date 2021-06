PKN roept vrouwelijke voorgangers op seksisme te melden

De leiding van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) roept vrouwelijke voorgangers op om ervaringen met seksisme in de kerk te melden. Daarmee reageert de kerkleiding op onderzoek van het Nederlands Dagblad (ND) van eerder deze maand waaruit bleek dat negen op de tien vrouwelijke voorgangers in hun werk met seksisme te maken krijgen.

“Onderscheid maken op grond van geslacht, geaardheid of huidskleur en daarmee mensen wegzetten is neerbuigend en in strijd met alles waar het Evangelie voor staat”, stelt de PKN-leiding in een verklaring. “Binnen de Protestantse Kerk en daarbuiten horen we met elkaar om te gaan op basis van gelijkwaardigheid.”

Maar in reacties op het ND-onderzoek werd juist ook gewezen op het feit dat mannen en vrouwen niet in alle PKN-gemeenten een gelijke positie hebben. In veel gemeenten op de behoudende flank van de kerk mogen vrouwen geen ouderling, diaken of predikant worden. Het aantal vrouwelijke predikanten in de rest van de PKN neemt toe, maar vormt nog wel een kleine minderheid: ongeveer een kwart van de PKN-predikanten is vrouw. Eerdere deze maand zei PKN-voorman René de Reuver in deze krant dat hij het weren van vrouwen van de preekstoel niet als seksisme ziet. “Dat is keuzevrijheid, geen discriminatie”, zei hij toen. In de nieuwe verklaring – die woensdag werd verspreid – zegt de PKN-leiding: “Er zijn vrouwen die pijn lijden en leden aan het feit dat hun verlangen om in het ambt te dienen niet gehonoreerd wordt. Het moderamen (het dagelijks bestuur van de kerk) erkent die pijn en hoopt dat het gesprek over de ruimte voor vrouwen in het ambt gaande zal blijven in de gemeenten.” En: “Vrouwen en mannen zijn beide van grote betekenis met de hun door God geschonken gaven. Een houding en bijbehorende opmerkingen die vrouwen naar beneden halen en op wat voor manier dan ook niet serieus nemen, zijn ongepast en verwerpelijk.”

