PKN overweegt maatregelen na dodelijke besmettingen in zangkoor

Ook voor het zingen van kerkelijke liederen buiten kerkdiensten om, moeten strengere regels komen. In kerkdiensten van de Protestantse Kerk mogen nu maximaal vijf mensen op het podium zingen. Die beperkingen zouden ook moeten gaan gelden voor het vooraf inzingen van liederen die in een dienst op zondag worden uitgezonden.

Deze aanbeveling doet Henk Willem van Dorp, voorzitter van de PKN-werkgroep Zingen in de kerk. Hij komt met dit advies naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen in de Protestantse Gemeente in Biddinghuizen. Op een dinsdag half december werden daar opnames gemaakt van twee groepjes zangers, die liederen inzongen die in de kerstdiensten zouden worden uitgezonden. Ook veel andere kerken gebruiken in de dienst zulke video’s en filmpjes die door de week zijn gemaakt. Bij de opname in Biddinghuizen raakten echter tien mensen besmet met corona. Twee van hen, beiden vitale tachtigers, zijn overleden.

De werkgroep Zingen in de Kerk onderzoekt de zaak. Dat het zingen de oorzaak is van de besmetting staat niet voor honderd procent vast, maar voorzitter Van Dorp heeft wel het sterke vermoeden dat dit de bron is.

Crisisteam

De PKN heeft regels voor het zingen tijdens de dienst. Voorzingen voorin de kerk mag, met maximaal vijf mensen, met anderhalve meter tussen hen en minimaal vijf meter tot andere aanwezigen in de kerk.

Van Dorp vindt naar aanleiding van Biddinghuizen, dat er regels moeten komen voor dat zingen voorafgaande aan een dienst. “Dat is aan onze aandacht ontsnapt”, zegt Van Dorp vandaag in een reconstructie in De Verdieping. Het verstandigst vindt hij, is helemaal niet samen te zingen buiten de kerkdienst om. Maar als het dan toch gebeurt, dan moet het volgens de regels die nu ook gelden in de diensten, vindt hij.

De PKN heeft sinds half maart een corona-crisisteam. Dat komt ook na de persconferentie van premier Rutte dinsdag met aanbevelingen.“We hebben afgesproken dat dan ook de dramatische zaak in Biddinghuizen wordt besproken”, zegt Marjolein Willemsen, voorzitter van het crisisteam en plaatsvervangend directeur van de PKN.

Rekkelijken

Willemsen wil het advies van Van Dorp nu niet overnemen, ook al omdat ze niet precies weet hoe het in Biddinghuizen is gegaan. “Ik neem aan dat dat advies van Van Dorp ook bij ons terecht komt en dan nemen we het mee. Hoe triest ook, we kunnen niet op basis van één incident nu meteen het beleid aanpassen. We wachten het onderzoek af.”

Bij de landelijke PKN zijn geen vragen van gemeenten binnengekomen wat ze nu met het zingen aanmoeten. Kerken hebben zich wel gewend tot de kerkenraad in Biddinghuizen. Ook classispredikant Klaas van der Kamp, die kerken in Flevoland en Overijssel begeleidt, heeft vragen gekregen. Hij merkt dat er tussen kerken en ook binnen kerken verschillen van inzicht zijn tussen ‘rekkelijken en preciezen’. Sommige kerken neigen ernaar nu met het zingen te stoppen, anderen waarschuwen juist voor nieuwe beperkingen.

Lees ook:

Met de kennis van nu zingt Biddinghuizen niet meer

In de protestantse gemeente in Biddinghuizen kregen tien mensen corona na het volgens de richtlijnen opnemen van kerstliederen. Twee van hen overleden. Een reconstructie.

‘Zingen in de kerk moet van God’

Kerkdiensten in lockdown: de meeste kerken doen het vooral digitaal. Maar pinkstergroepen en refokerken gaan stug door, ook met zingen.