PKN krijgt mogelijk twee soorten kerkelijk werkers. ‘Een kleine revolutie’

Het landelijk bestuur van de Protestantse Kerk in Nederland voegde zaterdag een nieuw hoofdstuk toe aan de jarenlange discussie over de positie van de 600 tot 800 kerkelijk werkers.

Het besloot een onderzoek te laten doen naar het nut van een aparte functie voor kerkelijk werkers die niet willen preken en dopen, maar zich volledig wijden aan andere activiteiten zoals ouderenpastoraat. Het bestuur sprak met nadruk van een verkenning: “Als de jas te wijd is of te krap, dan beginnen we er niet aan”, beloofde secretaris René de Reuver.

Synodelid en predikant Joost van den Brink vond dat de synode alleen al met zo’n onderzoek geschiedenis schrijft. “Het is een kleine revolutie”, zei hij.

De protestantse kerk kent ‘al eeuwenlang’ drie ambten: predikanten (dienaar des Woords), ouderlingen en diakenen.

Hun rechtspositie is slecht

Al vele decennia zijn er ook kerkelijk werkers; de PKN kan nu niet meer zonder deze aan het hbo opgeleide theologen. Soms zijn ze gespecialiseerd, vaak doen ze het werk van een dominee. Ze preken en soms bedienen ze ook de sacramenten: ze dopen, ze leiden het avondmaal, ze zegenen huwelijken.

Hoe hun functie er ook uitziet, hun rechtspositie is slecht. Soms vallen ze onder het ambt van ouderling, soms is er formeel niets voor hen geregeld. Daar wil het landelijk bestuur vanaf. Voor kerkelijk werkers die niet de ambitie hebben om kerkdiensten te leiden, zou een vierde ambt volgens de synode een oplossing kunnen zijn.

Het landelijk kerkbestuur stelde ook vast dat kerkelijk werkers die het werk doen van een dominee, onder het ambt van dominee gaan vallen. Daaruit vloeit voort dat zij dan de bevoegdheden krijgen van de dienaren des Woords, zoals preken, dopen, zegenen. Nu is dat geen automatisme.

Een zaterdag ingestelde commissie gaat de komende maanden beroepsprofielen opstellen en bekijken welke opleiding daarbij past. Zij komt volgend jaar met de bevindingen. Het landelijk bestuur streeft ernaar dat er het jaar daarna een regeling is voor kerkelijk werkers.

