Petitie aan kardinaal Eijk: ‘Verbied priesterloze vieringen niet’

Nederland telt te weinig katholieke priesters om ieder weekend elke kerk te bezoeken. In afwezigheid van een priester kunnen parochies in plaats van de gangbare eucharistieviering een ‘woord- en communieviering’ houden. Ook pastoraal werkers en vrijwilligers mogen zo’n dienst leiden.

Eijks bisdom Utrecht, waar ook Overijssel en delen van Gelderland en Flevoland onder vallen, gedoogde de vieringen. Daar daar lijkt nu een eind aan te komen. In een nieuw beleidsplan zegt Eijk dat de priesterloze weekenddiensten moeten verdwijnen, tot ongenoegen van enkele parochianen en bestuurders, verenigd in de werkgroep ‘Samen Kerk, Samen Sterk’. Zij startten een petitie.

Veel gelovigen kunnen straks op zondag niet meer naar hun eigen dorpskerk, maar moeten naar een kerk in de regio, waar wél een priester is. Volgens de werkgroep blijven veel parochianen dan liever thuis. “We zijn bang dat vrijwilligers afhaken, dat mensen zich minder betrokken voelen bij de kerk,” zegt Anny Masselink, parochiaan in het Gelderse Rossum, tegen dagblad Tubantia.

Eijk wil met het nieuwe beleid deelname aan de mis bevorderen. “In een woord- en communieviering ontvang je alleen de hostie; het meemaken van een eucharistieviering overstijgt dit. Het is essentieel voor je leven als christen”, zegt hij tegen het Katholiek Nieuwsblad.

De maatregel past in Eijks bestaande beleid om parochies te fuseren en kleine dorpskerken aan de eredienst te onttrekken, zelfs als de parochie nog functioneert. De werkgroep hoopt de petitie rond de jaarwisseling aan te bieden.

