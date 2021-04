Pelgrimstocht ‘Walk for Homs’ eert de in Syrië vermoorde pater Frans van der Lugt

Anne Claire van der Lugt, een nicht van de in Syrië vermoorde pater Frans van der Lugt, organiseert in april volgend jaar een pelgrimstocht van Amsterdam naar Den Bosch ter nagedachtenis aan haar oom. De wandeltocht is tevens bestemd als steun aan de wederopbouw in Syrië. Deelnemers aan de ‘Walk for Homs’ halen donaties op voor onder meer het opzetten van een Frans van der Lugt Centre in de Syrische stad Homs en voor goed onderwijs in de regio van de Syrische hoofdstad Damascus.

Behalve meedoen aan de meerdaagse pelgrimstocht is het ook mogelijk de eerste en/of de laatste etappe te wandelen of een eigen pelgrimstocht naar Den Bosch of een andere wandeling te organiseren Niet-wandelaars kunnen een speciale mis bijwonen in de Obrechtkerk in Amsterdam of in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.

In 2017 werd al eens een wandeltocht georganiseerd ter nagedachtenis aan pater Frans van der Lugt. Beeld Koen Verheijden

Pater Frans van der Lugt was jezuïet. Voor de burgeroorlog organiseerde hij voettochten, waarin duizenden christelijke en islamitische jongeren meeliepen. Na het uitbreken van de burgeroorlog in 2011 bood hij in de belegerde stad Homs hulp, onder meer aan mensen die niet konden vluchten voor het geweld. De pater werd op 7 april 2014 vermoord in de tuin van zijn klooster. Hij is daar ook begraven.

“Pater van der Lugt heeft geweldig werk gedaan in Homs, zowel voor christenen als moslims. De Walk for Homs is bedoeld om mensen in deze geteisterde stad een hart onder de riem steken”, stelt Gerard de Korte, bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch.

Lees ook:

Pater Frans liet zijn mensen niet in de steek

Pater Frans van der Lugt kón terugkeren naar Nederland. Hij weigerde: zijn mensen in Homs waren hem lief, hij liet hen niet alleen achter. Maandagochtend werd dat hem fataal. Een overzicht van de video’s en interviews waarmee hij zich tot de buitenwereld richtte.