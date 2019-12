Paus vraagt steun voor migranten in kersttoespraak

In zijn jaarlijkse kersttoespraak, vandaag in Rome, heeft paus Franciscus zich opnieuw geprofileerd als kerkelijk leider die het opneemt voor migranten en vluchtelingen: een standpunt dat hem bij rechts-populistische politici op kritiek is komen te staan. Onrecht is volgens Franciscus dé oorzaak die mensen dwingt ‘woestijnen te doorkruisen en zeeën in dodenakkers te veranderen’. Onrecht dwingt hen tot het ondergaan ‘van onuitsprekelijke vormen van mishandeling, slavernij en alle mogelijke vormen van marteling in onmenselijke detentiecentra’. Eerder deze maand had Franciscus al opgeroepen tot het sluiten van de migrantendetentiecentra in Libië.

Op het plein voor de Sint-Pieter basiliek in Rome hadden zich op deze zachte, zonnige Eerste Kerstdag duizenden mensen verzameld om aanwezig te zijn bij het Urbi et Orbi (“voor de stad en de wereld”), waarbij de paus de menigte vanaf een balkon aan de beroemde basiliek toesprak. Miljoenen gelovigen wereldwijd volgden de pauselijk kerstboodschap traditiegetrouw via radio, televisie en digitale media-kanalen.

Traditioneel roept de paus met kerst op tot vrede. Vandaag schonk Franciscus, inmiddels 83 jaar oud, specifiek aandacht aan het lijden van de bevolking in Syrië, Venezuela, Oekraïne, ‘het Heilige Land’ en heel Afrika, waar politieke en sociale conflicten duizenden hebben gedwongen huis en familie te ontvluchten. “Moge Emmanuel licht brengen aan alle lijdende leden van de menselijke familie. Moge hij onze vaak versteende en egocentrische harten verzachten”. Tegenover de duisternis in het menselijk hart én in de wereld, stelde Franciscus het licht van Christus, ‘dat groter is’.

Bezoek aan Zuid-Sudan

In een speciale boodschap aan de politiek leiders van Zuid-Soedan, betuigde Franciscus zijn steun aan hen die werken aan een ‘snelle implementatie’ van de vrede. Samen met Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury, wil Franciscus het Afrikaanse land komen jaar bezoeken. Een in 2016 gepland bezoek werd om veiligheidsredenen afgeblazen.

Een half etmaal eerder, tijdens de kerstnachtdienst in de Sint-Pieter, had Franciscus al Gods onvoorwaardelijke liefde benadrukt, ook voor de de allerslechtsten onder ons. “Misschien heb je verkeerde ideeën, misschien heb je er een totale puinhoop van gemaakt, maar God zal van je blijven houden.” In het kader van de lange reeks misbruikschandalen waarmee de kerk de afgelopen jaren geconfronteerd is, kan deze boodschap opgevat worden als mildheid van de kerk ten opzichte van de daders. Tegelijk benadrukte Franciscus onze menselijke verantwoordelijkheid. “Wat er ook mis gaat in het leven, wat er ook mis gaat in de kerk, welke problemen er ook bestaan in de wereld: het kan niet meer als excuus gelden.”

Diezelfde nacht had Franciscus ook al zijn zorg om oorlogsslachtoffers en migranten gesymboliseerd: kinderen uit conflicthaarden als Venezuela, Irak en Oeganda waren uitgenodigd om deel te nemen aan de kerstnachtmis.

