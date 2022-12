Paus spreekt van ‘Derde Wereldoorlog’ en roept op tot solidariteit met Oekraïne

“Als we willen dat het Kerstmis is, de geboorte van Jezus en van de vrede, dan moeten we naar Bethlehem kijken en onze blik wenden naar het gezicht van het kind dat voor ons is geboren”, zei Franciscus in zijn traditionele kersttoespraak vanaf het centrale balkon van de Sint-Pieter. “In zijn onschuldige gezichtje herkennen we het gelaat van kinderen overal ter wereld die verlangen naar vrede.”

Ook al is volgens de paus aan ons in Jezus Christus een ‘vredesvorst’ gegeven, “toch blijven de oorlogswinden ijzig over de mensheid waaien.”

Vervolgens richtte hij zijn aandacht op de oorlog die op dit moment op het Europese continent gaande is. Franciscus: “Onze blik wordt gevuld met de gelaten van onze broeders en zusters in Oekraïne, die deze Kerstmis doorbrengen in duisternis, in de kou of ver van huis als gevolg van de verwoesting door tien maanden oorlog.

“Moge de Heer ons bereidwillig maken voor concrete gebaren van solidariteit om mensen die lijden te helpen. Moge Hij de geest verlichten van de mensen met de macht om de wapens te doen zwijgen en onmiddellijk een einde te maken aan deze zinloze oorlog! Helaas luisteren we liever naar andere argumenten, gedicteerd door wereldse logica. Maar de stem van Jezus, wie luistert daar naar?”

Vaticaan aan de zijlijn

Er gaat tegenwoordig bijna geen toespraak voorbij of de paus roept op tot einde aan de oorlog in Oekraïne. Daarnaast is het Vaticaan nog altijd bereid zijn diplomatieke contacten in te zetten om dit te bereiken, maar het lijkt aan de zijlijn te staan.

Onlangs ontstond er nog spanning tussen Rome en Moskou omdat Franciscus in een interview met het jezuïetentijdschrift America had gezegd dat Tsjetsjenen en Boerjaten de wreedste strijders zijn in de oorlog in Oekraïne. Die uitspraak viel helemaal verkeerd bij de Russische autoriteiten. De plooien werden pas weer gladgestreken nadat de paus zijn excuses had aangeboden.

Paus Franciscus vandaag tijdens zijn traditionele kersttoespraak. Beeld AP

Een groot pleidooi voor vrede

Enkele tienduizenden gelovigen luisterden vanaf het Sint-Pietersplein naar de kersttoespraak van de paus, onder wie ook Oekraïners. Zij hoorden Franciscus zijn inmiddels gebruikelijke ‘ronde’ maken langs allerlei conflictgebieden als onderdeel van één groot pleidooi voor vrede. Deze keer noemde hij onder meer Syrië, het Heilige Land, Libanon, de Sahel, Myanmar en Iran.

De paus vroeg op deze eerste kerstdag ‘waarop we fijn samen om een overvloedige tafel zitten’ te denken aan mensen die honger lijden, ‘vooral kinderen, terwijl er dagelijks grote hoeveelheden voedsel worden verspild en er veel middelen worden besteed aan wapens. De oorlog in Oekraïne heeft die situatie verder verslechterd waardoor hele bevolkingsgroepen de hongersnood nabij zijn vooral in Afghanistan en in de Hoorn van Afrika.’

Na zijn kersttoespraak gaf paus Franciscus de zegen Urbi et orbi, aan de stad Rome en de rest van de wereld. Leunend op zijn wandelstok nam hij daarna het applaus van de menigte op het plein in ontvangst.

