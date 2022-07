Paus sluit bezoek Canada af, noemt kwaad dat inheemse volkeren is aangedaan ‘genocide’

Paus Franciscus voegde in het vliegtuig onderweg terug naar Rome nog een sterker woord toe aan zijn omschrijving van het kwaad dat de inheemse gemeenschap in Canada is aangedaan. Het ging om een genocide, zegt hij nu.

Maandag vroeg de paus in een historische bijeenkomst om vergiffenis voor het leed dat hier van de negentiende eeuw tot de jaren zeventig van de vorige eeuw op katholieke kostscholen is veroorzaakt. Inheemse kinderen werden van hun families weggehaald en onder dwang vervreemd van hun cultuur. Fysiek en seksueel misbruik waren er wijdverbreid. Duizenden kinderen stierven er aan ziekte, door brand en andere oorzaken.

Concrete acties

In zijn spijtbetuiging sprak paus Franciscus van een ‘catastrofale fout’ en uitte zijn schaamte voor de ‘culturele vernietiging’, het ‘koloniale denken’ en de ‘gedwongen assimilatie’ op de scholen. Een journalist wees hem er vanochtend op dat in de inheemse gemeenschap van ‘genocide’ wordt gesproken, en vroeg hem waarom hij dat niet deed. Dat was geen bewuste keuze, antwoordde paus Franciscus. “Het woord kwam niet in me op. (...) Maar het klopt, er was sprake van een genocide.”

Kritische stemmen in de gemeenschap vonden dat Franciscus concrete acties moest toevoegen aan zijn woorden. Zoals meer schadevergoeding betalen, het terugbrengen van artefacten uit het Vaticaans Museum en hulp bieden bij het juridisch vervolgen van verdachten van het misbruik. Die kwesties kwamen bij het persmoment niet aan de orde.

Wel werd de paus gevraagd naar een andere belangrijke wens van de inheemse gemeenschap: het herroepen van de ‘ontdekkingsdoctrine’. Dit gaat om een negentiende-eeuwse uitspraak van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, die wordt uitgelegd als dat het eigendom van land is overgegaan op Europeanen omdat zij het ‘ontdekt’ hebben.

Herroepen van vijftiende-eeuwse decreten

Aan die ontdekkingsdoctrine liggen weer vijftiende-eeuwse decreten van de katholieke kerk ten grondslag, die de Portugese en Spaanse koninkrijken hiermee voorzag van religieuze steun om hun territorium op het Afrikaanse en Amerikaanse continent uit te breiden en daar het christendom te verspreiden. Op die manier is de toe-eigening van land van inheemse groepen in het verleden gelegitimeerd. Herroepen van de decreten zou een symbolisch gebaar zijn, want de doctrine heeft geen juridische waarde meer.

Voor de paus leek het concept ‘ontdekkingsdoctrine’ nieuw toen hij er een vraag over kreeg van een journalist in het vliegtuig. Het verzoek om decreten te herroepen kwam niet ter sprake. Wel zei paus Franciscus dat we ook vandaag nog moeten waken voor een koloniale mentaliteit en superioriteitsdenken. Hij prees de waardevolle cultuur van de inheemse volkeren, voor hoe ze ‘harmonie koesteren’, en het ‘vermogen voor poëzie’ bezitten.

‘Gekke theologen’

Franciscus bracht in herinnering dat oorspronkelijke bewoners door kolonisten in het verleden niet slechts als inferieur werden gezien. Het ging verder: “Sommige nogal gekke theologen vroegen zich zelfs af of ze wel een ziel hadden.” Ook zei de paus: “Het bewustzijn van menselijke gelijkheid is langzaam op gang gekomen.”

