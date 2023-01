Paus roept rijke landen op: ‘Stop met het wurgen van Afrika’

Oorlog, honger en ontheemding heeft Congo te danken aan “verschrikkelijke vormen van uitbuiting, die de mensheid onwaardig zijn”. Dat zei paus Franciscus dinsdag tijdens een toespraak. Hij veroordeelde rijke landen die mineralen weghalen, uit Congo en uit andere landen op het Afrikaanse continent.

Paus Franciscus is deze week op bezoek in Congo en Zuid-Soedan. Tienduizenden mensen zwaaiden hem in zijn pausmobiel toe langs de weg van de luchthaven naar de hoofdstad Kinshasa.

Gif van de hebzucht

Bij het presidentiële paleis sprak hij hoogwaardigheidsbekleders toe over de “tragische toestand” van veel Afrikaanse landen. Over Congo, dat een van de grootste voorraden van diamant, goud, koper, kobalt, tin, tantalum en lithium ter wereld heeft, zei hij: “Het gif van de hebzucht heeft hun diamanten besmeurd met bloed”.

Paus Franciscus praat met onder anderen premier Jean-Michel Sama Lukonde van Congo (rechts). Beeld Reuters

Ook riep de paus uit: “Handen af van de Democratische Republiek Congo! Handen af van Afrika! Stop het wurgen van Afrika: het is geen mijn die leeg moet en geen terrein dat geplunderd moet”.

Vergeten genocide

In de tijd dat de Belgische koning Leopold II in Congo heerste, zijn daar miljoenen mensen gestorven aan epidemieën, hongersnood en gewelddadige uitbuiting. Onder wetenschappers is discussie over de vraag of je deze wandaden een ‘genocide’ kunt noemen. Paus Franciscus gebruikte dat woord dinsdag wel. Hij wijkte ervoor af van zijn script, maar zei dat Congo een “vergeten genocide” heeft ondergaan.

Lees ook:

Zuid-Soedan ziet paus als laatste redmiddel voor vrede

De inwoners van Zuid-Soedan kijken uit naar het bezoek van paus Franciscus later deze week. Misschien kan hij voor vrede zorgen.