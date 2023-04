Paus roept op haast te maken met vrede in Oekraïne. ‘Laat het Paaslicht op het Russische volk schijnen’

“Help het geliefde Oekraïense volk op weg naar vrede en laat het Paaslicht op het Russische volk schijnen”, zo bad de paus voor een vol, zonovergoten Sint Pietersplein in Rome. “Troost de gewonden en iedereen die dierbaren verloren heeft door de oorlog. En zorg dat de gevangenen gezond en veilig kunnen terugkeren naar hun familie.”

Naar het optreden van de paus was deze keer met zorg uitgekeken. Anderhalve week geleden moest het 86-jarige hoofd van de rooms-katholieke kerk worden opgenomen in het ziekenhuis. Hij bleek bronchitis te hebben. De Argentijn kon daags voor Palmpasen, vorige week zondag, het ziekenhuis weer verlaten, net op tijd voor de drukke stille of goede week voorafgaand aan Pasen.

De paus leek paaszondag weer aardig opgeknapt van zijn bronchitis; hij hoefde zijn paasboodschap maar één keer te onderbreken voor een enkel hoestje. Hij sprak zijn woorden grotendeels zittend uit. Aan het eind ging hij staan, zijn stok binnen handbereik.

‘Maak haast met vrede’

Franciscus spoorde politieke leiders op haast te maken om ‘paden van vrede en broederschap te bewandelen.” Naast Oekraïne, noemde hij ook de burgeroorlog in Syrië en vele andere conflicthaarden in de wereld. Ook riep hij hen op een einde te maken aan discriminatie.

Grote zorgen maakt de paus zich over de aanslagen in Israël van de laatste dagen. Die bedreigen volgens hem ‘het gehoopte klimaat van vertrouwen en wederzijds respect dat nodig is om de dialoog tussen Israëliërs en Palestijnen te hervatten, zodat er vrede kan heersen in de heilige stad en in heel de regio.’

Tekenen van hoop

Gelovigen hield hij de christelijke, hoopvolle boodschap voor van de opstanding van Christus. “Moge deze Pasen voor ieder van u, dierbare broeders en zusters, en vooral voor zieken, armen, ouderen en wie beproevingen en zware tijden doormaken, een overgang zijn van beproeving naar troost. We zijn niet alleen: Jezus, de Levende, is altijd bij ons.” Ook in de samenleving ziet hij tekenen van hoop. Hij noemde in dat verband landen die hulp en gastvrijheid bieden aan hen die op de vlucht zijn voor oorlog en armoede.

Traditiegetrouw was het Sint Pieterplein versierd met bloemen uit Nederland. Anders dan zijn twee voorgangers, sloot deze paus de zegen voor de stad en de wereld niet af met het befaamde, in het Nederlands uitgesproken ‘bedankt voor de bloemen'. De eerste jaren deed hij dat dankwoord wel in het Italiaans, maar daar is hij mee opgehouden.

