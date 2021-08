Paus richt zich tot vaccinweigeraars: ‘Vaccinatie is een daad van liefde’

Volgens de paus is vaccinatie “een eenvoudige, maar diepgaande manier om je voor het algemeen welzijn in te zetten en voor elkaar te zorgen, vooral voor de meest kwetsbaren”. De vaccins brengen, zegt Franciscus “hoop op het einde van de pandemie, maar alleen als ze voor iedereen beschikbaar zijn en als we samenwerken”.

Wereldwijde vaccinatiecampagne

De videoboodschap van de paus is een onderdeel van de wereldwijde vaccinatiecampagne van de Amerikaanse organisatie Ad Council, met de naam Het is aan jou. De campagne wordt, behalve door de paus, ook gesteund door zes kardinalen en aartsbisschoppen uit Noord-, Zuid- en Midden-Amerika. Onder hen is ook aartsbisschop José Gomez, de voorzitter van de Amerikaanse Bisschoppenconferentie. Hij stelde eerder van de week dat katholieken zich niet op hun geloof kunnen beroepen om zich niét te laten vaccineren. Verschillende Amerikaanse bisdommen hebben hun personeel inmiddels verplicht om zich te laten vaccineren.

In de Verenigde Staten is het vaccinatietempo sinds april van dit jaar afgenomen. Veel gelovige Amerikanen die aarzelen om zich te laten vaccineren hebben aan onderzoekers laten weten dat religieuze argumenten hen wellicht over de streep zouden kunnen trekken.

‘Artsen zeggen dat het in orde is’

Franciscus heeft zich altijd een groot voorstander getoond van vaccinatie. Hij werd al begin van dit jaar ingeënt tegen het coronavirus, net als emeritus paus Benedictus XVI. In januari noemde Franciscus in een tv-interview verzet tegen het coronavaccin ‘suïcidale ontkenning’. Ook toen al riep hij iedereen op zich te laten vaccineren. “Ik begrijp niet waarom sommigen zeggen dat dit een gevaarlijk vaccin kan zijn. Als artsen zeggen dat dit in orde is en dat er geen specifieke gevaren mee verbonden zijn, waarom zouden wij ons dan niet laten inenten?”

Het Vaticaan liet in februari weten dat zijn werknemers het risico lopen ontslagen worden, als zij zonder geldige gezondheidsredenen weigeren zich tegen Covid-19 te laten inenten.

