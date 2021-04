Paus pleit in paastoespraak voor steun aan zwakkeren in de coronacrisis

De pandemie heeft volgens de paus het aantal armen dramatisch vergroot en duizenden tot wanhoop gedreven. “De sociaal-economische crisis drukt nog zwaar op ons, vooral op de allerarmsten. En desondanks, het is een schande, gaan de gewapende conflicten door en worden de militaire arsenalen versterkt.”

Ook vroeg Franciscus nadrukkelijk aandacht voor de positie van de jongeren tijdens de coronacrisis. “De opgestane Heer biedt ook hoop aan de vele jongeren, die een tijdlang niet naar school of universiteit kunnen, en geen tijd met hun vrienden kunnen doorbrengen. We hebben allemaal echt menselijk contact nodig, en niet alleen virtueel, zeker op de leeftijd waarop het karakter en de persoonlijkheid zich vormen. Ik ben de jongeren uit de hele wereld nabij en op dit moment met name die in Myanmar, die zich inzetten voor democratie, en vreedzaam hun stem laten horen omdat ze weten dat haat alleen verdreven kan worden door liefde.”

Net als vorig jaar sprak de paus zijn paastoespraak en ook de zegen Urbi et Orbi (voor de stad en de wereld) uit in een vrijwel lege Sint-Pieter. Weer kon Franciscus de Goede Week en Pasen niet vieren met een grote groep gelovigen. In heel Italië is tijdens de paasdagen een strenge lockdown van kracht.

Franciscus pleitte opnieuw voor een rechtvaardige verdeling van het coronavaccin over de wereld. “Alle mensen, vooral de kwetsbaarsten, hebben hulp nodig en hebben recht op toegang tot noodzakelijke zorg”, zei Franciscus. “Dat is des te duidelijker in deze tijd waarin wij allen geroepen zijn om de pandemie te bestrijden. Vaccins zijn een essentieel middel in deze strijd. In de geest van internationalisering van de vaccins roep ik daarom de hele internationale gemeenschap op om gezamenlijk de vertraging in de distributie tegen te gaan en te zorgen dat ze met name met de armste landen gedeeld worden.”

Wapengekletter en oorverdovende stilte

De paastoespraak van Franciscus, die ruim acht jaar paus is, bevatte ook weer de gebruikelijke rondgang langs de conflictgebieden van de wereld. De paus: “Moge Christus, onze vrede, eindelijk een eind maken aan het wapengekletter in het geliefde en zo gekwelde Syrië waar inmiddels miljoenen mensen in onmenselijke omstandigheden leven evenals in Jemen, want rondom wat daar gebeurt, heerst een schandelijke, oorverdovende stilte en in Libië, waar eindelijk een uitweg in zicht komt na tien jaar van onenigheid en bloedige gevechten.”

Tenslotte stak de paus de gelovigen, van wie velen ook dit jaar niet of slechts in beperkte mate naar de kerk konden gaan met Pasen, een hart onder de riem. “Laten we bidden dat dit soort beperkingen verdwijnt evenals alle beperkingen van de vrijheid van godsdienst en dat het eenieder toegestaan zal zijn om God vrijelijk te prijzen en te loven. Laten we, onder de vele moeilijkheden die we tegenkomen, nooit vergeten dat wij genezen zijn door de wonden van Christus. In het licht van de verrezen Heer verandert ons lijden.”

Bloementraditie Voor de tweede keer op rij ontbrak de Nederlandse bloemenzee op het Sint-Pietersplein. De schuldige was wederom het coronavirus. Toch zijn er dit jaar wel bloemen vanuit ons land naar het Vaticaan gestuurd, zodat een traditie van meer dan 35 jaar niet werd onderbroken. Het ging daarbij om één type bloem, witte Avalanche-rozen. Dit zijn grote, sierlijke rozen met weinig doornen en lange stelen. Een deel werd verwerkt in bloemenarrangementen voor de Sint-Pieter, een ander deel ging naar verzorgingshuizen voor ouderen in Rome en Novara, ten westen van Milaan.

