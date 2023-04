Paus, net uit het ziekenhuis, draagt mis op tijdens Palmzondag

Paus Franciscus heeft kort na zijn ontslag uit een Romeins ziekenhuis de mis opgedragen aan het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Er zijn naar schatting 30.000 gelovigen naartoe gekomen. De paus ging naar de viering in zijn pausmobiel en groette omstanders.

De 86-jarige paus werd bijna drie dagen in een ziekenhuis voor bronchitis verpleegd en mocht zaterdag weer naar huis. Het is zondag Palmzondag waarop christenen gedenken dat Jezus Jeruzalem binnentrok. De Palmzondag is de laatste zondag voor het Paasfeest dat komende zondag na de zogeheten Goede Week wordt gevierd.



Beeld ANP / AFP

Paus Franciscus (86) is zaterdag ontslagen uit het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Hij werd daar woensdag opgenomen vanwege ademhalingsproblemen als gevolg van een luchtwegeninfectie.

De paus tobt de laatste jaren met zijn gezondheid. In juli 2021 werd hij geopereerd aan zijn darmen en verder heeft de paus al een tijd last van zijn knie, waardoor hij regelmatig gebruik maakt van een rolstoel. In januari zei de paus in een interview dat de problemen aan zijn darmen weer opspeelden. “Het kan zijn dat ik morgen overlijd, maar het is allemaal onder controle. Mijn gezondheid is goed.”

