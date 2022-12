Paus Johannes Paulus II wist van misbruik, kan hij worden ontheiligd?

Kan paus Johannes Paulus II worden ontheiligd, nu blijkt dat hij wist van misbruik binnen de kerk? Die vraag wordt besproken in de nieuwste aflevering van de Roomse Loper.

Aartsbisschop Karol Wojtyła van Krakau, de latere paus Johannes Paulus II (1978-2005), blijkt al in de jaren zestig op de hoogte te zijn geweest van pedocriminaliteit in de kerk, zelfs in zijn eigen bisdom. Dat blijkt uit het onderzoek van Trouw-journalist Ekke Overbeek. Hij vond bewijzen dat Wojtyła pedofiele priesters overplaatste zodat ze nieuwe slachtoffers konden maken.

In deze aflevering reflecteren Fens en Van der Heijden over de vraag of de cultische status van Johannes Paulus II, die door paus Franciscus in 2014 werd heiligverklaard, nog wel behouden kan worden. Deze vraag leggen zij ook voor aan pater jezuïet en historicus Marc Lindeijer, die jarenlang in Rome werkzaam was op het terrein van zalig- en heiligverklaringen. Hij komt met een verbazingwekkend gegeven voor de dag.