Paus in Zuid-Soedan: ‘Weiger kwaad met kwaad te vergelden’

Naar schatting 70.000 mensen waren afgekomen op het laatste grote publieke evenement van zijn reis naar Zuid-Soedan voordat paus Franciscus naar Rome terugvloog. “Ook al bloeden onze harten voor al het onrecht waaronder we hebben geleden, laten we voor eens en altijd weigeren om kwaad met kwaad te vergelden”, zei Franciscus in zijn preek terwijl de politieke leiders van het land toekeken.

Zuid-Soedan werd in 2011 onafhankelijk maar twee jaar later al raakten president Salva Kiir en zijn vicepresident Riek Machar met elkaar in conflict. Een burgeroorlog was het gevolg. In 2018 werd er een vredesakkoord getekend, maar aan de strijd om de macht en het geweld is nooit een einde gekomen.

“We hebben veel geleden”, zei de 66-jarige Natalima Andrea tegen persbureau AP. De moeder van zeven kinderen had tranen in haar ogen, terwijl ze wachtte op het begin van de mis met de paus. “We hebben een duurzame vrede nodig en ik hoop dat onze gebeden daartoe bijdragen.”

Vredespelgrimage

Franciscus was in Zuid-Soedan in het gezelschap van de anglicaanse aartsbisschop Justin Welby van Canterbury en de presbyteraanse predikant Iain Greenshields, moderator van de Algemene Vergadering van de Kerk van Schotland in wat wel de Oecumenische Pelgrimage van de Vrede werd genoemd. Eerder deze week was de paus in de Democratische Republiek Congo.

De reis naar Zuid-Soedan was – niet verrassend – een langgerekt pleidooi voor vrede en verdraagzaamheid in het door geweld verscheurde land. Vrijdag smeekte Franciscus “met heel mijn hart” de politieke leiders een einde te maken aan het bloedvergieten en elkaar de schuld geven. “Toekomstige generaties zullen jullie namen vereren of uitwissen, op basis van wat jullie nu doen.”

Zaterdag riep de paus in de rooms-katholieke kathedraal van Juba bisschoppen, priesters en religieuzen op zich uit te spreken tegen al het onrecht in het land. “Broeders en zusters, ook wij worden geroepen om in te grijpen. We kunnen niet neutraal blijven als we de pijn zien die wordt veroorzaakt door onrecht.”

Gratie

Wat precies het resultaat is van het bezoek van paus en de andere kerkleiders aan Zuid-Soedan, moet nog worden afgewacht. Dit weekend verleende president Kiir wel gratie aan 71 gevangenen, van wie er 36 in de dodencel zaten.

Edmund Yakani van de mensenrechtenorganisatie Community Empowerment for Progress Organisation, noemde de vredespelgrimage een belangrijke stimulans voor de vrede in zijn land. Volgens hem heeft het de leiders van zijn land gedwongen om na te denken “over hun persoonlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat vrede en stabiliteit de overhand krijgen”.

