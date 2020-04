Paus Franciscus waarschuwt de Europese Unie: wees solidair

In een vrijwel lege Sint-Pietersbasiliek in Rome heeft paus Franciscus de paastoespraak ‘Urbi et Orbi’ (‘aan de stad Rome en aan de rest van de wereld’) uitgesproken. In ferme taal riep Franciscus op tot een gezamenlijke aanpak van het coronavirus. Daarvoor is het nodig dat landen solidair met elkaar zijn, vindt de paus. Hij spoorde wereldleiders aan om internationale sancties op te heffen en schulden van arme landen kwijt te schelden. In conflictgebieden moet zo snel mogelijk een wapenstilstand komen.

De paus had een bijzondere boodschap voor de Europese Unie. Hij waarschuwde dat ‘oude vijandigheden’ door de coronacrisis opnieuw de kop op zouden kunnen steken. “Na de Tweede Wereldoorlog kon dit geliefde continent herrijzen, dankzij de solidariteitsgedachte die het mogelijk maakte om de rivaliteit van het verleden te ontstijgen”. Franciscus vreest nu dat de coronacrisis een splijtzwam kan vormen die de Europese Unie uiteen zal doen vallen.

Beeld Getty Images

Om dat te voorkomen is het nodig dat Europese landen ‘elkaar zien als één familie en elkaar ondersteunen’, waarmee de paus de EU lijkt op te roepen om de economische schade van de coronamaatregelen gezamenlijk op te vangen. “Het enige alternatief is zelfzuchtigheid en de verleiding van een terugkeer naar het verleden, met het risico dat het vreedzaam samenleven en de ontwikkeling van toekomstige generaties ernstig wordt beschadigd.”

De paus spreekt het ‘Urbi et Orbi’ normaal gesproken alleen uit met Kerst, Pasen en wanneer er een nieuwe paus is verkozen. Bij hoge uitzondering sprak hij de paastoespraak eind vorige maand ook uit, op een verlaten Sint Pietersplein.

