Paus Franciscus stelt Nathalie Becquart aan als tweede secretaris, eerste vrouw op zo'n hoge post

De 52-jarige Becquart is een van de twee nieuwelingen in deze functie. Ze was sinds 2019 al adviseur van de bisschoppensynode, het overlegorgaan dat zich buigt over belangrijke kwesties in de kerkelijke leer.

Haar benoeming is een bewijs voor de wens van de paus “meer vrouwen te laten meedoen in het proces van inzicht verkrijgen en van besluitvorming in de kerk”, zei kardinaal Mario Grech, de secretaris-generaal van de synode. “Bij voorgaande synodes steeg het aantal vrouwen dat deelnam als deskundige en toehoorder gestaag. Met de aanstelling van zuster Nathalie Becquart en de mogelijkheid voor haar mee te stemmen, is een deur opengegaan.”

