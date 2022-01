Paus Franciscus schrijft onverwachte, liefdevolle brief aan Huub Oosterhuis

Oosterhuis, inmiddels 88, was lange tijd persona non grata bij de leiding van de rooms-katholieke kerk. In 1970 brak hij met de kerk en gaf hij zijn priesterschap op nadat hij een jaar eerder uit de jezuïetenorde was gezet vanwege een conflict over het celibaat.

Liederen deels geschrapt

Buiten de verantwoording van de bisschop om werd Oosterhuis voorganger in de Amsterdamse Studentenekklesia. Dat werd een vrijplaats voor vernieuwingsgezinde katholieken waar ook protestantse gelovigen zich bij aansloten. Van hieruit werden Oosterhuis’ liedteksten over heel ons land en ook daarbuiten verspreid.

Liederen van Oosterhuis worden veel gezongen in katholiek Nederland, maar een deel ervan werd in 2010 geschrapt uit de lijst van liederen die officieel in de katholieke kerk mogen worden gezongen. Veel parochies trekken zich daar niets van aan.

Brief van een jezuïet aan een jezuïet

En nu is er dan deze brief van de eerste paus die jezuïet is aan zijn oud-ordegenoot. De brief is geschreven vlak voor kerst 2020. Franciscus schrijft aan Oosterhuis dat hij via bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam gehoord heeft ‘over uw huidige omstandigheden’. Wat die omstandigheden precies zijn, wordt niet duidelijk.

Het hoofd van de rooms-katholieke kerk schrijft aan Oosterhuis: ‘Het mysterie van genade en verzoening dat we vieren in deze kersttijd nodigt ons uit om opnieuw de vreugdevolle boodschap van Gods verlossende liefde en onbegrensde barmhartigheid te horen’.

Franciscus spreekt de hoop uit dat Oosterhuis op moeilijke momenten hoop en kracht kan putten uit ‘de beloftes van God’ en ‘nooit het vertrouwen zal verliezen in Zijn vermogen alles ten goede te keren’.

Hartelijke boodschap

Het schrijven dateert van ruim een jaar terug, maar wordt door Hendriks nu pas – met toestemming en op verzoek van vrienden van Oosterhuis – op het blog van de bisschop bekendgemaakt. Hendriks noemt de brief van de paus, die hij persoonlijk bij Oosterhuis afleverde, een ‘hartelijke boodschap van geestelijke nabijheid.’

De bisschop van Haarlem-Amsterdam schrijft verder op zijn blog dat Oosterhuis ‘in heel zijn doen en laten nog steeds een Jezuïet’ is. En: ‘hij is altijd met de Bijbel en theologie bezig gebleven. Hij is een fan van paus Franciscus, wiens encyclieken en exhortaties hij zorgvuldig leest.’

De brief van de paus aan Oosterhuis is geschreven in het Engels en eindigt met de belofte dat hij de liturgievernieuwer zal blijven gedenken in zijn gebeden.

