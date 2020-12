Paus Franciscus in kersttoespraak: deel het vaccin met arme landen

Het virus doet niet aan landsgrenzen, bij de bestrijding ervan mogen er daarom geen muren tussen landen worden opgetrokken, zei paus Franciscus vrijdag in zijn kersttoespraak. Hij riep rijkere landen op om solidair te zijn met de armere en te delen in de toegang tot de coronavaccins.

Jezus is geboren voor iedereen, voor de hele mensheid, zei de paus: “Dankzij dit Kind kunnen we ons allemaal tot God wenden en hem Vader noemen. En dankzij dit Kind kunnen we, hoe verschillend we ook zijn, ieder mens onze broeder of zuster noemen. Dat mag geen broederschap zijn van alleen maar mooie woorden, abstracte idealen en vage gevoelens zijn, maar een broederschap van echte liefde en concrete daden.” Als mensheid moeten we delen in elkaars lijden, riep de paus op: “Ook al behoort de ander niet tot mijn familie, mijn volk of mijn geloof.”

In normale tijden spreekt de paus zijn kersttoespraak en de daaropvolgende zegen uit vanaf het balkon van de Sint Pieter. Het plein voor de basiliek staat dan bomvol met gelovigen. Dit jaar ging het anders: de kersttoespraak en de zegen werden uitgezonden vanuit de Aula delle Benizioni in het pauselijke paleis, in aanwezigheid van enkele tientallen medewerkers van het Vaticaan. Het Sint-Pietersplein bleef leeg, op de kerststal en kerstboom na.

De coronacrisis kan er voor zorgen dat we weer gaan zien hoe belangrijk familie is, zei de paus. “Ik denk aan iedereen die in deze tijd niet kan samen komen of gedwongen is thuis te blijven. Moge deze Kerstmis ervoor zorgen dat we de familie herontdekken als een plaats van liefde, vreugde, dialoog, solidariteit en als een bron van vrede voor de hele mensheid.”

Nuns stand in front of the Nativity scene prior to the start of Pope Francis' Urbi et Orbi message (Latin for 'to the city and to the world' ) on Christmas' day in St. Peter's Square, at the Vatican, Friday, Dec. 25, 2020. (AP Photo/Gregorio Borgia) Beeld AP

De wereld beleeft een historisch moment, zei de paus: door de klimaatcrisis en door grote sociaal-economische verschillen, die versterkt worden door de pandemie. “Juist daarom hebben we de broederschap in Christus harder nodig dan ooit. In ieder van mijn broeders en zusters zie ik de Heer: in de zieke, de arme, de werkloze, de dakloze, de immigrant, de vluchteling. Allemaal zijn ze onze broeders en zusters.” Juist in tijden van crisis moeten we onze blik niet van hen afwenden, zei Franciscus, die vervolgens een opsomming gaf van de landen en regio’s in de wereld die door geweld, conflicten, rampen, natuurgeweld, armoede en grote ongelijkheid getekend worden: Syrië, Irak, Jemen, Libië, Nagorno-Karabach, Oost-Oekraïne, Libanon, Burkina Faso, Ethiopië, Ethiopië, Mozambique, Zuid-Soedan, Chili, Nigeria, Kameroen, Filipijnen, Vietnam. “En denkend aan Azië kan ik de Rohingya (de islamitische minderheid uit Myanmar die wordt onderdrukt) niet vergeten. Moge Jezus, arm geboren onder de armen, hoop brengen in hun lijden.”

“Jezus is gekomen om ons te redden. Zijn komst verkondigt dat lijden en pijn niet het laatste woord hebben. Als je je neerlegt bij geweld en onrecht, dan wijs je de vreugd en hoop van Kerstmis af.”

