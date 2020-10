Paus Franciscus herhaalt: Homostellen moeten een geregistreerd partnerschap kunnen sluiten

Paus Franciscus heeft zijn standpunt herhaald dat homostellen een geregistreerd partnerschap moeten kunnen sluiten. Hij zei dit ook al eens toen hij nog aartsbisschop van Buenos Aires was. Nu zegt hij het voor het eerst als paus, in een documentaire van filmmaker Evgeny Afineevsky die woensdag uitkwam. Het is belangrijk dat homorelaties ook juridische bescherming genieten, vindt de paus.

Toen Franciscus met zijn standpunt kwam over het geregistreerd partnerschap, zou in zijn thuisland Argentinië het homohuwelijk worden ingesteld. Door te pleiten voor het partnerschap probeerde de toenmalige aartsbisschop te voorkomen dat homo’s zouden kunnen trouwen. Maar in 2010 kwam die mogelijkheid er in Argentinië alsnog, als eerste in Latijns-Amerika.

‘Intrinsiek ongeordend’ en ‘project van de duivel’

Volgens de leer van de rooms-katholieke kerk is het huwelijk uitsluitend voor man en vrouw bedoeld. Enerzijds vindt de katholieke kerk dat homo’s met respect moeten worden behandeld. Maar anderzijds dienen homoseksuele daden te worden afgekeurd en heten die ‘intrinsiek ongeordend’.

In 2013 baarde Franciscus opzien toen hij als eerste paus het woord ‘homo’ uitsprak, en op een vraag over homoseksuele priesters zei: “Wie ben ik om te oordelen?” Volgens critici is dit slechts pauselijke marketing, en is Franciscus conservatiever dan hij doet voorkomen. De paus laat geregeld waarschuwingen uitgaan tegen wat hij ‘genderideologie’ noemt. En toen het Argentijnse homohuwelijk er kwam, sprak hij van een ‘project van de duivel’.

Bevriend met de paus

In de documentaire komt ook een slachtoffer van seksueel misbruik in de kerk aan het woord, Juan Carlos Cruz. Hij is bevriend geraakt met Franciscus, en stelt dat de paus hem heeft gezegd dat God hem als homo gemaakt heeft, en dat God van hem houdt zoals hij is.

De Amerikaanse priester James Martin schreef een controversieel boek waarin hij de katholieke kerk en de homogemeenschap oproept om de dialoog met elkaar aan te gaan. Nu is er een Nederlandse vertaling. ‘Lhtb’ers voelen zich vaak niet welkom in hun parochie.’