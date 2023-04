Paus Franciscus gunt vrouwen stemrecht tijdens synode

In oktober vergaderen geestelijken uit de hele wereld tijdens de bisschoppensynode, een invloedrijk adviesorgaan in de katholieke kerk. Bij de vergadering mochten vrouwen al aanwezig zijn, maar stemrecht hadden ze niet. De paus promoveert ze nu van toehoorders tot stemgerechtigden.

Dat recht krijgen vijf religieuzen, plus ‘70 niet-bisschoppen’, zoals een Vaticaanse verklaring hen noemt. Van hen dient minstens de helft vrouw te zijn.

Een groot gewicht zullen ze niet in de schaal leggen, van de 300 verwachte deelnemers in oktober blijft de meerderheid man. Toch is het een grote verandering: sinds mensenheugenis waren dergelijke bijeenkomsten een mannenzaak.

Tot nu toe mochten oversten van vrouwelijke congregaties wel meedoen, maar niet stemmen tijdens de vergadering. Broeders (religieuzen die geen priester zijn) mochten dat wel. Dat wekte irritatie.

Een inclusieve kerk

Het toekennen van actief stemrecht past in het beleid van de huidige paus. In het afgelopen jaar besloot hij al om sleutelposities in het Vaticaan open te stellen voor vrouwen. Volgens waarnemers heeft Franciscus ook deze nieuwe stap bedoeld om zijn kerk, waarbinnen traditiegetrouw mannen de lakens uitdeelden, ‘inclusiever’ te maken.

De Amerikaanse Women’s Ordination Conference, die wil dat ook vrouwen priester kunnen worden, spreekt van een ‘veelzeggende barst in het glazen plafond’. Dat deze stap zo lang op zich heeft laten wachten, komt volgens deze organisatie door seksisme. “We hopen dat de synode zich blijft ontwikkelen tot een volledig representatief orgaan van het volk van God.”

De Luxemburgse kardinaal Jean-Claude Hollerich, een van de organisatoren van de synode, tempert de verwachtingen. “Het is een belangrijke verandering, geen revolutie.”

In conservatieve kring leeft de vrees dat veranderingen als deze de vertrouwde hiërarchie en katholieke kerkleer uithollen.

