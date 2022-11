Paus Franciscus gaat naar islamitisch Bahrein, wat heeft hij daar te zoeken?

Buitenlandse reizen van een paus zijn van oudsher pastoraal. De paus van Rome gaat op bezoek bij zijn medegelovigen, al wonen die aan het uiteinde van de aarde. Maar als paus Franciscus donderdag de vliegtuigtrap afdaalt op een luchthaven vlakbij de Bahreinse stad Awali, weet hij er dat er daar maar weinig katholieken op hem wachten.

Het zijn er maar 80.000 in Bahrein op een bevolking van bijna 1,8 miljoen. Het overgrote deel van hen zijn arbeidsmigranten uit landen als India, de Filippijnen en Sri Lanka. Onder de inwoners van de eilandstaat met een Bahreins paspoort zijn maar 1000 katholieken te vinden. Zo’n 80 procent van de inwoners is moslim.

Ontmoeting tussen Oost en West

Franciscus is niet iemand die alleen voor eigen parochie wil preken en dus is hij ook om een andere reden in Bahrein. In Awali wordt donderdag en vrijdag het Bahrain Forum for Dialogue, een congres over ‘interreligieuze dialoog en ontmoeting tussen Oost en West’ gehouden. Franciscus is daar min of meer de eregast en houdt een toespraak op de slotzitting van de conferentie.

De dialoog met andere geloven is een speerpunt in het pontificaat van Franciscus. In september reisde de paus nog naar het ook niet bepaald katholieke Kazachstan voor een interreligieuze ontmoeting. Daar zei hij dat religie geen probleem is, maar een deel van de oplossing voor een harmonieuzer leven in de samenleving. “We hebben religie nodig om tegemoet te komen aan de dorst naar wereldvrede en de dorst naar het oneindige dat in het hart van elke man en vrouw woont”, voegde hij eraan toe.

Tijdens het Bahrain Forum for Dialogue komt de paus trouwens een oude bekende tegen: Ahmed Al-Tayeb, groot-imam van de Al-Azhar-universiteit in Cairo, het invloedrijke intellectuele hart van de soennitische islam. Op 4 februari 2019 tekenden Franciscus en Al-Tayeb in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten), tijdens weer zo’n interreligieuze bijeenkomst, het Document over de Menselijke Broederschap.

Broederschap

Daarin spraken ze zich fel uit tegen religieus terrorisme en voor interreligieuze dialoog, vrouwenrechten en verdraagzaamheid. Dit document bracht de Verenigde Naties ertoe om 4 februari uit te roepen tot Internationale Dag van de Menselijke Broederschap. Zowel de paus als de groot-imam doen er alles aan ervoor te zorgen dat die dag in ere wordt gehouden.

Voor Franciscus is de dialoog tussen de islam en het christendom een van de sleutels op weg naar de wereldvrede. Tot nu toe vond hij vooral gehoor bij soennieten, zijn bezoek aan het overwegend sjiitische Bahrein geeft hem de mogelijkheid om een grotere groep moslims bij zijn dialoogproces te betrekken. Vorig jaar tijdens zijn reis naar Irak ontmoette de paus groot-ayatollah Ali Al-Sistani, leider van de sjiieten in Irak. Even was er de hoop dat ook hij het Document over de Menselijke Broederschap zou tekenen, maar daarvoor was het nog te vroeg.

Georeligieuze zaken

Naast alle georeligieuze zaken, draagt de paus ook een mis op in het Nationale Stadion van Bahrein en bezoekt hij de twee rooms-katholieke kerken van het land, waaronder de kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw van Arabië in Awali. De grond waarop de kathedraal staat, werd persoonlijk geschonken door de soennitische koning Hamad bin Isa Al Khalifa.

Bij hem begint Franciscus zijn bezoek aan Bahrein. Oppositiegroepen hopen dat de paus tegen de koning en tijdens toespraken in het openbaar iets zal zeggen over de situatie van de mensenrechten in het land. Die is nog altijd beroerd, meldde Amnesty International vorig jaar nog.

Mensen in Bahrein die er een afwijkende mening op na houden, kritische geestelijken en het onafhankelijke maatschappelijk middenveld zouden nog altijd zwaar worden onderdrukt. Ook is er volgens Amnesty nog steeds sprake van marteling en willekeurige detentie. De actiegroep Amerikanen voor Democratie en Mensenrechten in Bahrein riep de paus op zich uit te spreken tegen de ‘discriminerende en repressieve praktijken’ van de regering van Bahrein of anders thuis te blijven. Dat laatste lijkt Franciscus in ieder geval niet te doen.

Lees ook:

Dialoog tussen christenen en moslims is misschien wel de sleutel naar wereldvrede

Drie jaar geleden bezocht paus Franciscus de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Hij zei met dat ‘zeer belangrijke’ bezoek een ‘nieuwe bladzijde toe te voegen aan de geschiedenis van de dialoog tussen christendom en islam’. Dat klinkt wat onbescheiden, maar Franciscus heeft volkomen gelijk.