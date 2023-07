Paus benoemt landgenoot op hoge Vaticaanse post

De zestigjarige Argentijn volgt de Spaanse kardinaal Spaanse kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer (79) op, die de post sinds 2017 bekleedde. Het Vaticaan maakte het nieuws zaterdag bekend.

De nieuwe prefect is nu nog aartsbisschop van La Plata, na Buenos Aires het belangrijkste aartsbisdom van Argentinië. Hiervoor was hij rector van de Pauselijke Katholieke Universiteit van Argentinië. Paus Franciscus, toen nog aartsbisschop van Buenos Aires, droeg hem in 2009 voor die functie voor. De benoeming liep vertraging op omdat het Vaticaan aanvankelijk twijfels had over het theologische werk van Fernández.

Favoriete theoloog van de paus

De Argentijnse aartsbisschop staat wel bekend als de ‘favoriete theoloog’ van de huidige paus. Hij zou onder meer hebben meegewerkt aan bekende documenten van Franciscus als Evangelii Gaudium (Franciscus’ visioen van de kerk) en de milieu-encycliek Laudato si’. Algemeen wordt ook aangenomen dat Fernández heeft meegeschreven aan Amoris Laetitia uit 2016 waarin een voorzichtige opening wordt geboden aan gescheiden katholieken die hertrouwd zijn om de communie te ontvangen.

Het is voor het eerst in de ruim tien jaar dat Franciscus paus is dat hij een landgenoot een hoge post gunt in de Romeinse Curie. Het Dicasterie voor de Geloofsleer is het oudste Vaticaanse departement en waakt al eeuwen over de zuiverheid van de katholieke leer inzake geloof en zeden, in vroegere tijden was het verantwoordelijk voor de inquisitie. Nog onder de paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI legde het theologen het zwijgen op, maar onder paus Franciscus had het vooral veel werk aan de behandeling van misbruikzaken.

Geen ketters meer vervolgen

Bij zijn benoeming kreeg Fernández een ‘broederlijke’ brief van de paus waaruit blijkt dat die van hem verwacht zicht te richten op het bewaren van het geloof en niet meer op de vervolging van ketters. Een duidelijke omslag. “Het Dicasterie dat u zult leiden gebruikte in andere tijden immorele methoden. Dat waren tijden waarin, in plaats van theologische kennis te bevorderen, mogelijke leerstellige dwalingen werden vervolgd . Van u verwacht ik zeker iets heel anders,” aldus Franciscus.

NUEVA ETAPA DE FRANCISCO

Compartí una semana con Francisco

Trabaja el día entero

Tiene audiencias y reuniones a la mañana y a la tarde. Trabaja más horas que cualquiera en el Vaticano

Lo ven cansado tras 5 horas con cosas densas

pero después de la siesta estaba perfecto y feliz pic.twitter.com/SLobLWCi6b — Víctor Manuel Fernández, Tucho, obispo, monseñor (@Tuchofernandez) 30 juni 2023

Lees ook:

Ook alle heikele thema’s komen aan de orde tijdens bisschoppensynode in Rome

De katholieke kerk moet een plek worden waar iedereen welkom is. Dat staat in het werkdocument voor de volgende bisschoppensynode.