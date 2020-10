Hij werd al de patroonhei­lige van het internet genoemd, de cyberapostel. Carlo Acutis was niet alleen zeer gelovig, hij bouwde een website om alle wonderen in de wereld te verzamelen en te ordenen.

En dat was al een wonder op zich. Carlo zat nog op de basisschool toen hij zichzelf met hulp van een universitair handboek leerde om te programmeren. Het was zijn missie om het internet te gebruiken om zo veel mogelijk mensen met het evangelie kennis te laten maken.

Lang heeft hij dat niet kunnen doen. Carlo Acutis overleed in 2006 aan acute leukemie, vijftien jaar jong.

Maar zijn missie duurde voort. Relieken van Acutis verspreidden zich over de wereld. In 2013 bereikte een T-shirt van Carlo een zevenjarig jongetje uit Brazilië dat leed aan een zeldzame ziekte van de alvleesklier. Met het T-shirt in zijn hand bad het jongetje tot de cyberapostel, en genas.

Dat was een wonder, heeft nu ook paus Franciscus gezegd. En daarmee was de weg vrij om Carlo Acutis ­zalig te verklaren. Het graf met het gebalsemde lichaam van Acutis werd vorige week geopend zodat de gelovigen tot hem konden bidden in de basiliek van Sint Franciscus in Assisi. Zaterdag leidde de bisschop van Assisi de mis waarin Acutis werd zaligverklaard.

Voor een heiligverklaring is nog een tweede wonder ­nodig. Zijn moeder twijfelt er niet aan dat haar zoon een heilige wordt. Een vrouw ­genas van kanker, nadat ­Carlo tot Maria had gebeden, zei ze tegen de Corriere della Sera.