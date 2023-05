Pas sinds kort snap ik dat Pinksteren gaat over een collectieve ervaring

Soms meandert een gesprek, zo bijvoorbeeld: Ik vroeg de journalist Linda van der Pol naar haar achtergrond, ik dacht dat ze iets economisch had gestudeerd, gezien haar kennis van trustkantoren en brievenbusfirma’s, zie het artikel van afgelopen vrijdag in deze krant. Maar ik zat er finaal naast: van huis uit neerlandica en cultuurhistorica, afgestudeerd op het erfgoed uit de Russisch-orthodoxe geschiedenis op de Krim. Daarover leveren Oekraïne en Rusland nu ook ideologische strijd.

Zo kwam het dat we spraken over de van Moskou losgemaakte Russisch-orthodoxe parochie in Amsterdam, die sinds de Russische aanvalsoorlog die wordt gevoerd met de zegen van patriarch Kirill in Moskou, nu intensief samenwerkt met de Amsterdamse Nicolaasbasiliek. ‘Mijn kerk’ zei ik ten overvloede en zo terloops mogelijk.

Dertig jaar geleden was het gesprek anders verlopen: ik ‘had’ geen kerk, en zo’n journalist hoorde op die opmerking met nauwelijks verholen verbijstering te reageren: “Ga jij naar de kerk dan?” Maar van der Pol zei: “Ik weet het, want orthodoxe vrienden van me hebben jou daar wel eens gezien”.

Tolerantie of de angst om te kwetsen

Er lijkt iets veranderd in het algemeen beschaafde gesprek van de jongere generatie, vanaf de millennials tot aan generatie Z. De hoon, die vroeger klaarstond als de emmer met water op de halfgeopende deur, voor alles wat met het kerkelijke te maken had, is niet langer standaard. Geloof, kerk, kerkgang: het lijkt een van de vele mogelijkheden, naast: klimaatactivist- zijn, veganist, queer et cetera. Is het tolerantie of toch vooral de angst een ander te kwetsen?

Deze anekdote dient een doel: om mij te verstaan met het hoogfeest van Pinksteren. De uitstorting van de Heilige Geest. Als kind begreep ik er niets van. Als kind hou je van Kerst, da’s tenminste duidelijk. Als hernieuwd gelovige en middelbare man werd Pasen mijn kerkelijk hoogtepunt. Ik weet dat er pinkstergemeenten bestaan, ik doe mijn best het belang van de Heilige Geest te onderkennen, maar het viel me nooit mee. J.C. ten hemel gevaren, zijn leerlingen verweesd achtergebleven, en dan volgt Pinksteren: ‘Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken’ (Bijbelboek Handelingen).

De Heilige Geest wordt zichtbaar via andere mensen

De Geest is de Parakleet, de pleitbezorger, die zonder de lichamelijk aanwezigheid van Christus op aarde toch Diens werk laat doen. Maar ik begreep die ‘uitstorting’ tot voor kort als een individuele toevalstreffer, zoals we in het Nederlands zeggen dat iemand ‘de geest kan krijgen’. Ik vertaalde dat als een hyperverlichting van één persoon, die kennelijk verder was dan de anderen. Zo iemand was ‘uitverkoren’ en daar begon het bij mij flink te schuren. O ja, en zo iemand kon dan meer en mocht meer en stond dichter bij God? Je kan de godservaring ook te hiërarchisch en wereldlijk vertalen.

Pas sinds kort snap ik dat Pinksteren gaat over een collectieve ervaring, eentje waardoor de gebruikelijke barrières tussen mensen worden afgebroken, zoals die tussen verschillende talen. Met Pinksteren verstonden de mensen elkaar, het was gemeenschapsvormend, kerkstichtend en nog zo meer. Het gaat niet over individuele uitverkiezing, maar over gezamenlijke begeestering.

Heel praktisch gezegd: De Heilige Geest wordt zichtbaar via andere mensen, inclusief de niet-kerkelijken en de niet-gelovigen, die jou voorbeeldig sterken. Met de pinkstergeest is er weer een gesprek mogelijk over die inspiratie, zoals ik kort had met journalist Linda van der Pol.