Pas na jaren hadden Fâris (34) en Fahma (35) hun eerste date, in een halal sushirestaurant

Echt verliefd werden Fâris van de Lisdonk (34) en Fahma Sulchan (35) pas toen bleek hoeveel ze met elkaar delen. Voor hen is het geloof een zoektocht, met hun voorouders in de hoofdrol.

Op de vloer van het smaakvol ingerichte appartement met veel planten, liggen twee kleine gebedskleden. Aan de wand hangt een ingelijste poster met een afbeelding van een schip.

Het is een verfijnde en strakke weergave van een van de elf schepen, waarmee in 1951 Molukse KNIL-militairen en mariniers naar Nederland kwamen. Aan boord verloren de Molukkers hun baan en hun rechten. Ze zetten voet aan de Hollandse wal met niets anders dan een kledingkoffer en hun geloof.

Op een van die schepen, de Castelbianco, zaten de grootouders van Fâris van de Lisdonk (34). Hij is in het dagelijks leven grafisch ontwerper en de poster is eigen werk.

Hij heeft onderzoek gedaan naar deze schepen en ze zo precies mogelijk getekend. Door de verkoop van de posters raakt de ontwerper met mensen uit de Molukse gemeenschap aan de praat over de geschiedenis. “Het levert mooie gesprekken op”, zegt hij met een licht Brabants accent.

Op de eettafel staat de open laptop van zijn vrouw Fahma Sulchan (35). Ook zij bestiert haar eigen onderneming met verschillende opdrachtgevers, deels vanuit huis. Ze is tekstschrijver en communicatieadviseur.

Graag een partner die moslim is

Hun eerste ontmoeting was in 2019. Ze hadden elkaar de jaren daarvoor al gevolgd op sociale media. Soms hadden ze een tijdje digitaal contact. Dan weer maanden niet. Totdat het eindelijk tot een afspraakje kwam, in een Haags halal sushirestaurant.

Sulchan: “We hadden al veel gelachen en een luchtig gesprek gevoerd. Op een gegeven moment praatten we wat dieper over het geloof, over onze geschiedenis en hoe we ieder onze eigen toekomst voor ons zagen. Ik weet nog dat ik toen dacht: hij zegt wel veel dingen die ik op dezelfde manier zie. Een partner die ook praktiserend moslim is, dat wilde ik graag. Daar wilde ik geen concessies aan doen. Toch had ik niet meteen een liefde voorzien. De liefde is daarna gaan groeien.”

Hij kijkt haar wat langer aan als hij zegt: “Ik dacht ook niet: nu ga ik afspreken met mijn toekomstige bruid. Maar ik vond Fahma wel meteen een heel mooie vrouw. Daar ga ik niet over liegen.”

Zij ontvangt het compliment lachend en gaat verzitten op de rotan stoel. Hij vervolgt: “Ik vond het al leuk dat we eindelijk een keer in het echt met elkaar konden praten, na al die jaren van achter een schermpje.”

De twee gebedskleden op de vloer worden opgerold, de thee ingeschonken. Dan vertelt het koppel, dat in november een eerste kindje verwacht, over de migratie van hun ouders en grootouders.

Het geloof was daarin een belangrijke houvast, voor de Molukse grootouders van Van de Lisdonk zelfs het enige wat hen niet was ontnomen, en wat ze generaties na hen hebben willen doorgeven.

Van de Lisdonks vader was katholiek, en werd in Tilburg verliefd op een islamitische Molukse. Hij verdiepte zich in de islam en bekeerde zich in de jaren tachtig.

Jonge Indonesiërs

De islamitische ouders van Sulchan komen van Java, ontmoetten elkaar in Nederland en stichtten samen met andere jonge Indonesiërs in Den Haag de PPME (Persatuan Pemuda Muslim Se-Eropa - Vereniging van Jonge Moslims in Europa) op. “Daar pluk ik nu de vruchten van”, zegt ze. “Het is het grootste cadeau dat ik van mijn ouders heb mogen krijgen. Ik heb er mijn islamitische vrienden aan te danken, het is mijn basis. Dat besef groeit naarmate ik ouder word.”

Fâris van de Lisdonk is penningmeester bij de Molukse Moskee An-Nur in Waalwijk, waar hij in zijn jeugd al kwam. Zijn vrouw Fahma is actief binnen de Indonesische Islamitische gemeenschap in Den Haag. Het gebed is een belangrijk onderdeel van hun dagen. Iedere avond legt hij zijn hand op de buik van zijn vrouw en leest hun ongeboren kind de soera Al-Fatiha voor, het eerste hoofdstuk uit de Koran.

Waar hun kind straks de zaterdagse koranles zal volgen, weten ze nog niet. “Misschien kan ons kind op vrijdag met mij mee naar Waalwijk en op zaterdag naar de moskee in Den Haag.”

Een hoofddoek draagt Sulchan niet. “Nog niet”, zegt ze. “Ik zie het dragen van een hoofddoek als een reis die je heel weloverwogen maakt en waar je helemaal achter moet staan. Ik wil daar niet te licht over denken. Insjallah, als God het wil, zal ik die op een dag gaan dragen. Maar ik ben nog niet zo ver.”

Ze denkt er wel veel over na, zegt Sulchan. “En ik probeer wat dingen uit. Maar het is een grote stap. Ben ik klaar voor de reacties van mijn niet-gelovige vrienden? Natuurlijk doe je zoiets voor jezelf en voor Allah, maar je hebt wel te maken met de buitenwereld.”

Identiteitscrisis

Het geloof is het fundament in hun leven samen, hun geloofsgemeenschappen zijn de pilaren van hun bestaan. Maar in hun jongvolwassen jaren waren ze dat houvast bieden even kwijt. “Rond mijn twintigste raakte ik in een soort identiteitscrisis”, vertelt Van de Lisdonk. “Wie ben ik, wat wil ik? Wat betekent moslim zijn, wat betekent Moluks zijn?”

Hij is opgegroeid in Tilburg en ging af en toe met zijn ouders naar de Molukse moskee in Waalwijk. “Als kind bad ik omdat mijn ouders dat deden, maar ik wist niet wat ik zei in het gebed en kon geen Arabisch lezen. Lange tijd was het voor mij niet duidelijk waarom we naar de moskee gingen.”

Er ontstond een drang naar kennis over zijn religie, en die werd steeds sterker. “Ik heb me wel altijd aan de basisregels gehouden: halal gegeten, niet gerookt of alcohol gedronken. Maar nadat ik me ging verdiepen in de islam, heb ik het geloof wat ik van huis uit had meegekregen opnieuw ontdekt.”

Hij is opgegroeid in een omgeving met veel Hollandse vrienden die niet gelovig zijn opgevoed. “Die vrienden heb ik overigens nog steeds. In mijn directe omgeving kende ik niemand die zo’n hunkering naar geloofskennis heeft gehad. Achteraf begreep ik van Fahma dat zij een soortgelijk proces doormaakte.”

Experimenteren met het Westerse leven

Bij Sulchan begonnen de schooldagen vroeger met het ochtendgebed thuis en recitaties uit de Koran. “Als ik iets fout deed, werden we gecorrigeerd. Op de zaterdagen waren we altijd in de moskee, we waren toen al onderdeel van een hechte Indonesische gemeenschap.”

Als twintiger raakte haar geloof een tijdje op de achtergrond. “Ik ging de wijde wereld in, ontmoette allerlei nieuwe mensen. Ik ging experimenteren, leefde het Westerse leven.”

Wat ze daarmee bedoelt? Haar man lacht en zegt diplomatiek: “Je hield geen rekening met het hiernamaals.”

Sulchan: “Precies, ik hield me niet zo bezig met de regels en had veel lol in mijn leven. Maar op een gegeven moment voelde ik een leegte. Was dit het nou? Ik weet niet meer hoe het kwam, maar ik besloot het ochtendgebed weer op te pakken en bouwde dat uit. Ik verdiepte me langzaam op mijn eigen manier in mijn geloof. Ik koos er dit keer zelf voor, heel bewust.”

Leren van een bekeerling

Hun ouders hebben veel opgeofferd voor het behoud van hun religie en gemeenschap, ziet Sulchan nu. “Het feit dat ik echt zelf bewust voor het geloof heb gekozen, zie ik als een erkenning voor het harde werk van mijn ouders. Dat is niet voor niets geweest.”

Ook haar man eert zijn ouders en grootouders via zijn geloof. “Trouwen met mijn moeder was voor mijn vader een motivatie om zich in de islam te verdiepen, maar hij koos er zelf voor het geloof aan te nemen. Ik denk dat we als geboren moslims veel kunnen leren van mensen die zich bekeren. Je leert jezelf beter kennen als je de vraag stelt: ‘Waarom ben ik moslim?’”

Het erfgoed dat zijn opa en oma meedroegen, met een koffer en hun religie op dat schip, probeert Van de Lisdonk levend te houden en door te geven. Door het maken van de posters, maar vooral door zich in te zetten voor de moskee en de kleine Moluks-islamitische gemeenschap. “Als ik praktiseer eer ik ook mijn opa en oma, zo voel ik het.”

Zijn vrouw vult aan: “Je hebt je eigen waarde gevormd over wat de islam voor jou betekent. Het eren van opa en oma hoort daarbij, maar je hebt wel een hoger doel gevonden voor jezelf.”

Thuis de imam zijn

Dat hogere doel betekent voor haar man: in dienst staan van de gemeenschap. “Als Allah het voor mij heeft bepaald en de gemeenschap aan mij zou vragen hun voorganger te worden, dan zal ik dat niet weigeren. Daarvoor moet ik alleen nog veel leren. Maar het hogere doel is natuurlijk ook thuis de imam te kunnen zijn. Dat als ons kind er is in november, insjallah, ik het geloof doorgeef aan de volgende generatie.”

Zijn vrouw: “Ik hoorde een liedje van de Maleisisch islamitische band Reihan. Ze zingen: ‘Het geloof is als een parel, maar je kan het niet van je vader erven. Je moet er zelf naar op zoek gaan.’ Dat liedje heeft een speciale betekenis gekregen voor mij. Ouders mogen nog zoveel weten en je zoveel kunnen leren, geloven moet je echt zelf doen.”

Serie over jonge islamitische koppels

