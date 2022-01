Ouders boos na seance bij kindergrafjes: ‘Laat mijn kind met rust’

Dit was waar ze bang voor waren. Nabestaanden van overledenen die op begraafplaats Rusthof in Leusden begraven liggen, vreesden al langer dat er geesten waren opgeroepen tijdens de seance die paranormale onderzoekers er afgelopen zomer hielden. Nu de filmpjes er zijn, schrikken ze er toch van: er wordt inderdaad tegen de graven aangepraat. “Hee, wat leuk dat je er bent, en dat je je eigen laat zien”, zo klinkt er een stem in het donker.

De paranormale onderzoekers hadden de opnamen zelf gemaakt met een wildcamera. Een paar dagen later werd die gevonden door een vader bij het graf van zijn zoontje. Zo kwam de zaak aan het licht. Het had de gemeente Amersfoort beter geleken de filmpjes niet de wereld in te sturen, maar RTV Utrecht haalde ze boven water met een WOB-verzoek.

Misselijk

Het zoontje van Bjorn de Bas ligt begraven op het kinderhofje van Rusthof. Hij heeft de beelden gezien. “Ik ben er misselijk van. Je hoort een man daar tegen de kinderen praten. Zelf als geesten bestaan, zou ik hopen dat de paragnosten van mijn kind afblijven. Laat hem met rust. Het is een begraafplaats, geen kinderspeeltuin.”

Twee weken geleden verscheen een rapport van de nationale ombudsman over de grafseances. De paranormale onderzoekers hadden toestemming gekregen van Rusthof-directeur Wilco Plaggenborg om na sluitingstijd het terrein te betreden. Dat had nooit verleend mogen worden, concludeerde de ombudsman. Ouders vreesden dat de geesten van geliefden waren opgeroepen, maar dat verhaal werd in het rapport ontkracht. De paragnosten hadden enkel gezocht naar ‘aanwezige energieën’. Volgens de paranormale groep zelf was het slechts de bedoeling om te kijken ‘of er nu wel of geen energieën van overledenen op een begraafplaats zijn’.

‘Ik hoor nog allemaal kindjes’

Op de filmbeelden van de grafseances is echter te zien dat de paragnosten echt gesprekken proberen te voeren bij verschillende graven. Zo hoor je een mannenstem bij het graf van een kind zeggen “Hield je ook van voetbal? Met papa, samen papa kijken?”. Er wordt ook gevraagd of ze een lampje kunnen laten branden, of zich willen richten op een apparaatje dat elektromagnetische velden meet. “Vind je het leuk om met het balletje te spelen?” En even later: “Ik hoor nog allemaal kindjes, ik hoor jullie allemaal giechelen. Jullie mogen allemaal komen kijken hoor.”

Volgens advocaat Jan Visscher, die een groep van 55 nabestaanden vertegenwoordigt, houden de filmpjes hen erg bezig. “Het is heel duidelijk te zien dat er meer gedaan wordt dan alleen het onderzoeken of er wel of geen geesten zijn. Men pretendeert communicatie met de overledenen, en dat raakt de nabestaanden.”

De manier waarop de man op het filmpje spreekt bewijst volgens advocaat Visscher dat er grafschennis is gepleegd door de groep paragnosten. Hij deed daar al eerder aangifte van bij de politie. De afgelopen periode schaarden meer ouders zich achter die aangifte. Ze willen weten wat er precies gebeurd is tijdens de grafseances, zegt Visscher. “De filmpjes duren bij elkaar nog geen tien minuten. Wat hebben de paragnosten die andere uren op de begraafplaats gedaan? Niet op een bankje gezeten waarschijnlijk. De ouders zouden hier duidelijkheid over moeten krijgen.”

Vertrek directeur

Vorige week vergaderde de gemeenteraad van Amersfoort over de conclusies van de nationale ombudsman. Het werd een moeilijke avond voor burgemeester Lucas Bolsius en verantwoordelijke wethouder Kees Kranen. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde een motie van afkeuring afkeuring en treurnis voor respectievelijk de burgemeester en wethouder. Ze hoeven niet te vertrekken. Wel werd het vertrouwen opgezegd in begraafplaatsdirecteur Wilco Plaggenborg, omdat hij informatie achterhield voor gemeente en nabestaanden. Plaggenborg stond sinds 11 november op non-actief en zal nu dus moeten opstappen.

“Terecht”, vindt ouder Bjorn de Bas. Toch is hij ook van mening hij dat het vertrek van de directeur weinig oplost. “Het is mij nog steeds niet duidelijk wat er die avond nou precies is gebeurd, en daar verandert op deze manier weinig aan.”

Wel is hij blij dat het rapport van de ombudsman er kwam. “Het onderzoek duurde lang, maar ik weet nu meer. Tegelijkertijd blijf ik nog met veel vragen zitten. Bij welke graven zijn ze precies geweest, bijvoorbeeld. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om ons te vertellen waar de mensen gestaan hebben. Als we dat weten, kunnen we het misschien eindelijk afsluiten.”

