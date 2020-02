Oud-voorman As Soennahmoskee: Islamitisch gezien mág je geen voorwaarden stellen aan een donatie

Vragen hadden de Kamerleden genoeg, maandag, toen de voormalig bestuursvoorzitter van de salafistische As Soennahmoskee verscheen voor de parlementaire onderzoekscommissie die zich buigt over de financiering van moskeeën. Zoveel vragen zelfs dat de tijd die er voor het verhoor uitgetrokken was, niet volstond.

Dat de As Soennahmoskee uit Den Haag de aandacht heeft van politici op het Binnenhof lag voor de hand. De moskee ontving miljoenen uit de Golfstaten, heeft een geschiedenis van aanvaringen met de Nederlandse overheid, en een van hun docenten wordt vervolgd voor het oproepen tot geweld, omdat hij in een onlinecursus vrouwenbesnijdenis aanbeval. Abdelhamid Taheri, tot voor kort bestuursvoorzitter van de moskee, neemt de tijd voor het verhoor.

De commissie onderzoekt in hoeverre moskeeën met buitenlands geld worden aangestuurd. De vrees is dat met donaties vanuit de Golfstaten een interpretatie van de islam meekomt die extremisme aanwakkert en een voedingsbodem creëert voor terrorisme. Om dat te voorkomen wil het kabinet geldstromen ‘uit onvrije landen beperken’ en ‘ongewenste beïnvloeding’ tegengaan.

Vorige week betoogden enkele moskeebestuurders al dat buitenlandse financiering niet per se beïnvloeding met zich meebrengt. Taheri sluit zich bij hen aan. Ja, ze kregen op een gegeven moment 2,5 miljoen euro aan donaties uit Koeweit, maar daaraan zijn, zegt hij zelf, geen voorwaarden verbonden. “Het laatste wat wij willen, is invloed van buitenaf.”

Het islamitische liefdadigheidssysteem

Van dat geld kochten ze een nieuw pand dat ze verbouwden tot moskee. Nu staat dat weer te koop. Maar nee, zegt Taheri, de donateurs van destijds bemoeien zich daar niet meer mee. “Ik denk dat dat genoeg zegt over de onafhankelijkheid die wij hebben.”

Of dat niet een wonderlijke gang van zaken is, vragen de Kamerleden. Niet als je meer weet over het islamitische liefdadigheidssysteem, zegt Taheri. De zakat is een islamitische plicht om een bepaald percentage van het inkomen te schenken aan goede doelen. Rijke moslims – waarvan er heel wat te vinden zijn in de Golfstaten – storten dat bij een fonds en laten een gespecialiseerd zakatcomité de besteding afhandelen. Volgens Taheri hoort er ‘islamitisch gezien’ bij die zakatdonaties geen sprake te zijn van wederkerigheid. “Je mág daar geen voorwaarden aan stellen.”

Vragen over de banden met omstreden donateurs zegt Taheri niet makkelijk te kunnen ophelderen. Doordat het zakatcomité ertussen zit, weet je als moskee vaak niet wie de donateur is of waar het geld oorspronkelijk vandaan komt, zegt hij. “Daar kom je niet achter.”

De normen en waarden in Nederland

Soms komt een donatie toevallig tot stand, vertelt Taheri. Bijvoorbeeld toen een Koeweitse zakenman tijdens een bezoek aan Nederland bij hen in de moskee belandde om te bidden en opving dat de moskee geen ruimte had om de islamitische rituele dodenwassing te verrichten. “Een tijdje daarna hoorden we dat een prinses uit Koeweit dat wilde bekostigen.”

Ook de uitspraken over vrouwenbesnijdenis komen ter sprake. Dat was fout, zegt Taheri, daar is het hele bestuur en zijn alle imams het over eens. Hij verwijst naar de Nederlandse wet, waaraan hij zich wil houden.

Waarop VVD-Kamerlid Aukje de Vries hem voorhoudt dat daar niet in staat dat mannen en vrouwen elkaar een hand geven, “maar dat behoort wel tot de normen en waarden in Nederland”. Dat ziet Taheri anders. Hij vindt dat je de vrijheid hebt om dat te geloven. En: “Ook wij maken onderdeel uit van de Nederlandse samenleving, ook wij creëren die normen en waarden”.

