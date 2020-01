Oud-politici Leen van Dijke en André Rouvoet mengen zich in kerkdiscussie

Met die stellingname mengt een groepje kerkleden, met onder anderen oud-ChristenUnie-politici Leen van Dijke en André Rouvoet, zich in de splijtende discussie binnen dit orthodoxe kerkgenootschap.

“Het is naar onze overtuiging een illusie dat we als kerken tot één leeswijze van de Schrift kunnen komen”, schrijft het zestal in een brief die vandaag in Trouw staat. Ze zijn bezorgd dat het landelijk kerkbestuur, dat deze week in Nunspeet bijeen is, vasthoudt aan haar eerdere afwijzende standpunten over vrouwen in het ambt en over homoseksuele relaties. Plaatselijk zal dat niet worden begrepen, vrezen de briefschrijvers, die zeggen namens de grote, zwijgende groep (‘vermoedelijk zelfs de meerderheid’) te spreken.

Babylonische spraakverwarring

De Christelijke Gereformeerde Kerken verkeren al enige tijd in crisis. Gisteren tijdens de tweede vergaderdag van het landelijk kerkbestuur werd afwisselend gesproken over ‘een escalatieladder’, ‘vijandsbeelden’, ‘Babylonische spraakverwarring’ en ‘theologisch geweld’. Ook de beladen term kerkscheuring viel – dat is de angst als een keuze wordt gemaakt die de ene dan wel de andere stroming tegen de borst stuit.

Ter tafel ligt een aantal kwesties dat het kerkgenootschap met zo’n 180 gemeenten en 70.000 leden ernstig verdeelt. Tegen het verbod in bevestigt een handjevol gemeenten vrouwen in het ambt. En anders dan de regels voorschrijven, zijn in Zwolle homoseksuele stellen welkom aan het avondmaal.

Gisteren besprak de synode of deze gemeenten de ruimte moeten krijgen, of dat ze de kerk uit moeten. Een adviescommissie is verdeeld. De synode praat morgen verder, maar een besluit wordt niet verwacht.

Lees ook:

Eenheid van bovenaf opleggen kan niet meer in deze kerk

De christelijke gereformeerde synode moet aanvaarden dat verschillend gedacht wordt in deze kerk, betogen Leen van Dijke en André Rouvoet, leden van deze kerk.

De derde golf komt eraan

Lang hebben orthodoxe protestantse kerken zich verzet tegen vrouwelijke dominees en kerkeraadsleden. Er is verandering, maar dat stuit op verzet - ook van vrouwen zelf.

Kerkbestuurders verdeeld over homovriendelijke opstelling kerken in Zwolle

In de christelijke-gereformeerde kerk in Zwolle zijn homoseksuele stellen welkom aan het avondmaal. Dat is tegen de lijn van het landelijke kerkbestuur, dat vindt dat homoseksuelen geen relatie mogen hebben.