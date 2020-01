Oproep: sluit vrouwen in PKN niet langer uit van de preekstoel

“Dit is een oproep tot debat”, zegt woordvoerder Harmen Jansen, dominee te Winsum. “In de samenleving gaat het over vrouwen aan de top. Elke organisatie, ook de PKN, heeft de verantwoordelijkheid de discussie te voeren hoe het intern gesteld is met de rechten van vrouwen. Dat debat is er in de PKN niet en dat moet wel.”

Splijtende discussie

Directe aanleiding voor het naar buiten brengen van het appel is de vaak felle en splijtende discussie in kleinere, orthodoxe kerken over de rol van de vrouw. In de Christelijke Gereformeerde Kerken wordt openlijk gesproken over een crisis, sinds een handjevol plaatselijke kerken tegen het landelijke verbod in, vrouwen accepteert in de kerkeraad. En de synode van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt bespreekt volgende week de bezwaren tegen het openstellen van het ambt drie jaar geleden.

“Wij willen niet lijdelijk toezien hoe deze kerken tobben, maar de hand in eigen boezem steken. Dit appel is een erkenning dat we zelf ook een probleem hebben”, zegt Jansen. In de regels voor predikanten en kerkenraden van de circa 1500 gemeenten maakt de PKN geen onderscheid naar geslacht. Die kerkorde geldt ook voor het orthodoxe deel van de PKN, voornamelijk verenigd in de Gereformeerde Bond, waartoe naar schatting van de PKN zo’n 15 procent van de leden zich rekent. In verreweg de meeste ‘bondskerken’ mogen vrouwen geen predikant worden, en ook geen lid van het kerkbestuur. Een officieel verbod is er niet – dat zou niet passen binnen de PKN. Het is de gangbare praktijk.

Te gemakkelijk conservatisme

De ondertekenaars van de brief roepen deze kerkenraden en theologen met affiniteit voor de bond op een einde te maken aan het ‘te gemakkelijke conservatisme’ dat op bijbelse gronden de vrouw weert uit het ambt. Verwijzend naar diezelfde Bijbel vindt het overgrote deel van de PKN juist dat mannen en vrouwen een gelijkwaardige positie hebben.

De voorzitter van de Gereformeerde Bond Arjen Mensink, predikant in Elburg, noemt de brief flauw en vervelend. Het appel past naar zijn mening niet in de manier waarop de verschillende stromingen binnen de PKN met elkaar plegen om te gaan. Hij “Dit is een kwetsbaar punt. Je mag elkaar altijd aanspreken en het gesprek zoeken, maar niet met dichtgetimmerde standpunten.”

Desondanks zal het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond de brief zeker bespreken, verwacht Mensink. “Maar het bestuur kennende verwacht ik niet dat deze brief leidt tot radicaal andere standpunten.” Hij prijst de ‘wezenlijke bijdrage’ van vrouwen aan het kerkelijk leven. “Er is geen hiërarchie, mannen en vrouwen hebben beiden een plek in liefde. De man als hoofd, de vrouw als tegenover. Dat betekent dat ze een ándere taak hebben, niet een míndere taak.”

Niets verplichten

Ook de scriba van de PKN, René de Reuver, is niet blij met de publiek gemaakte oproep. De rol van de vrouw in de kerk is, zegt hij, ‘een hele principiële kwestie. “Voor discussie daarover bewandelen we de kerkelijke weg, en dat is niet via petities en manifesten. Want die leiden vaak tot polarisatie.” Het gesprek moet volgens De Reuver in de eerste plaats gevoerd worden in de plaatselijke gemeenten. En daar ziet hij het ook gebeuren: de kritiek dat de discusssie over de vrouw in het ambt niet gevoerd wordt in PKN-kringen of zelfs een taboe is, noemt hij ‘pertinent onjuist.’

De landelijke synode zou in zijn ogen hoogstens een oproep kunnen doen aan de plaatselijke gemeenten om de vrouwenkwestie te agenderen. “Maar verplichten kunnen we niets.” Persoonlijk is De Reuver voorstander van de vrouw in het ambt, maar de scriba zou orthodoxe gemeenten niet graag opleggen vrouwen te accepteren in de kerkeraad. “Dit heeft te maken met de interpretatie van de Bijbel. Wij gaan niet over het geweten van mensen.”

