Oproep aan jonge moslims: doe mee aan de enquête van Trouw!

Lees jij zelden verhalen over moslims waarin jij jezelf echt herkent? Vind jij dat de beeldvorming over jonge moslims in de media beter kan? Dan nodigen we jou uit verder te lezen!

Trouw is nieuwsgierig naar de wereld van jonge moslims in Nederland. We willen goede journalistieke verhalen maken die aansluiten bij de onderwerpen die hen bezig houden. Ook willen we een beter beeld bij de veelzijdigheid van jongeren met een islamitisch geloof. Daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Ben jij tussen de 18 en 40 jaar en noem jij jezelf moslim? Dan nodigen wij jou van harte uit om deze vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt maximaal acht minuten. De resultaten van dit onderzoek, die we samen met bureau I&O Research uitvoeren, helpen de journalisten van Trouw om betere verhalen te maken over de beleving van het geloof van jonge moslims.

Jouw medewerking is volledig anoniem en jouw antwoorden zijn niet herleidbaar naar jou. Wil je naar aanleiding van dit onderzoek praten met een journalist van Trouw of ideeën delen, dan kun je aan het eind van de vragenlijst je gegevens achterlaten.