Oprichter hippe Hillsongkerk Brian Houston legt taken neer vanwege ongepast gedrag

Na drie maanden komt de werkelijke reden naar buiten voor het recente besluit van de kerkleider en prediker Brian Houston van de megakerk Hillsong om terug te stappen. In januari zei hij nog dat hij zijn taken neerlegde vanwege een rechtszaak. Volgens de Australische politie heeft wijlen zijn vader Frank Houston zich in de jaren zeventig schuldig gemaakt aan kindermisbruik, en wist zijn zoon Brian dit, zonder het bij de autoriteiten te melden.

Maar dat was niet het hele verhaal, zo blijkt nu. De 64-jarige Houston zat ook thuis omdat Hillsong onderzoek deed naar zijn gedrag jegens een vrouw. Dit was niet voor het eerst.

Ongepast tekstbericht

Het begon allemaal met een kwestie tien jaar geleden. Een vrouw met wie hij in de kerk werkte nam ontslag nadat zij een ongepast tekstbericht van de prediker ontving. Houston bood zijn excuses aan en hij kickte met behulp van de kerk af van slaapmiddelen waaraan hij verslaafd was. Maar in 2019 ging hij opnieuw in de fout.

Op een Hillsongconferentie klopte hij destijds in dronken toestand en onder invloed van angstremmers aan bij de hotelkamer van een vrouw. Veertig minuten bracht hij daar door. Omdat beiden gedronken hadden was voor de kerkleiding achteraf niet vast te stellen wat er precies gebeurde op de kamer. Er kwamen afspraken, zoals dat Houston van de drank af zou blijven, maar daar hield hij zich niet aan. Vervolgens dwong de kerkleiding zijn tijdelijke aftreden aan. De kerk biedt de slachtoffers van Houstons gedrag haar excuses aan.

Hillsong groeide sinds de jaren tachtig van een lokale pinksterkerk in het Australische Sydney uit tot een wereldwijde succeskerk. Diensten van Hillsong hebben veel weg van een hip popfestival, maar er klinkt een orthodox-christelijke boodschap. In de Verenigde Staten trok de kerk popsterren aan als Justin Bieber en verschillende Kardashians. Ook in Nederland is Hillsong actief, met een afdeling in Rotterdam en in Amsterdam.

Kindermisbruik

De vader van Brian, Frank Houston, is in 2004 overleden. Ook hij was kerkleider: van een lokale Australische pinksterkerk die later zou opgaan in Hillsong. In 2015 bracht een onderzoek van de Australische overheid naar seksueel misbruik van kinderen aan het licht dat hij beschuldigd wordt van kindermisbruik.

Uit datzelfde onderzoek kwam naar voren dat Brian Houston al in 1999 zou hebben geweten van de beschuldigingen, maar dat hij ervoor zorgde dat zijn vader in stilte kon opstappen, én dat zijn vader het misbruik voor zijn sterven heeft opgebiecht. De politie verwijt zoon Brian dat hij de informatie niet aan hen heeft doorgegeven, omdat zijn vader dan vervolgd had kunnen worden.

Houston ontkent met klem dat hij iets heeft verzwegen. Op het bericht over zijn misstap in de hotelkamer heeft de kerkleider en prediker nog niet publiekelijk gereageerd.

